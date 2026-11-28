इससे पूर्व न्यायाधीश एडी जगदीश चंडीरा और बी. कार्तिकेयन की खंडपीठ ने डीजीपी को राज्य में लापता व्यक्तियों से संबंधित जिलेवार समेकित आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अदालत ने अब तक खोजे गए और अभी भी लापता लोगों की संख्या, लंबित मामलों की अवधि तथा खोजबीन के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा मांगा था।मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक एम. मोहम्मद रियाज ने डीजीपी की ओर से स्थिति रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में बताया गया कि 16 नवम्बर को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एससीआरबी), चेन्नई को सभी पुलिस आयुक्त कार्यालयों और जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो से संबंधित आंकड़े एकत्र कर समेकित रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।