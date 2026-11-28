सरकारी सूत्रों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य टीएनसीएससी पर पड़ रहे वित्तीय बोझ को कम करना है। वर्तमान में धान खरीद के लिए हर वर्ष लगभग 10,000 से 11,000 करोड़ रुपए के ऋण लिए जाते हैं, जिन्हें अब सहकारी क्षेत्र के माध्यम से संभालने की योजना है। तमिलनाडु कावेरी किसान संरक्षण संघ के सचिव एस. स्वामीनाथन ने सवाल उठाया जब सहकारिता क्षेत्र पहले से ही राजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय कुप्रबंधन और निजी प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब उस पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ कैसे डाला जा सकता है।