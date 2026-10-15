‘मुसलमानों को बदनाम न करें’, RSS के रूट मार्च पर रोक लगाने के आधार पर मद्रास हाईकोर्ट की तमिलनाडु पुलिस को फटकार

हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में RSS के रूट मार्च को लेकर 2022 से चल रही कानूनी लड़ाई का भी उल्लेख किया। अदालत ने बताया कि सितंबर 2022 में हाईकोर्ट ने मार्च की अनुमति दी थी और बाद में 11 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की चुनौती खारिज कर दी थी। इसके बाद भी इसी तरह के विवाद अदालत पहुंचते रहे। जस्टिस जयचंद्रन ने 11 मार्च 2024 को कुछ दिशा-निर्देश तय किए थे, ताकि अनुमति को लेकर बार-बार मुकदमेबाजी से बचा जा सके। हालांकि, मौजूदा सुनवाई में हाईकोर्ट ने पाया कि RSS और राज्य प्रशासन, दोनों ही इन दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे थे।