पूर्व मुख्यमंत्रियों को याद कर PM मोदी ने तमिलनाडु को दिया संदेश, चेन्नई मेट्रो से लेकर बंदरगाहों तक कई बड़े ऐलान

PM Modi latest news: चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें चेन्नई मेट्रो, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, पेट्रोलियम और शिक्षा-शोध से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के विकास को लेकर उनका संकल्प हमेशा एक जैसा रहा है। उन्होंने बताया कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें एम. करुणानिधि और जे. जयललिता जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला।