मामले की गंभीरता को देखते हुए सेलम रेंज की डीआइजी एन. देवरानी तथा पुलिस अधीक्षक एस. कुतलिंगम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच की प्रगति की समीक्षा की। फॉरेंसिक तथा फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस को प्रारंभिक जांच में आशंका है कि बच्ची की हत्या के बाद शव को खाई में फेंका गया हो सकता है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना स्थल ही अपराध का स्थान था या बच्ची की हत्या कहीं और कर शव यहां लाकर डाला गया।