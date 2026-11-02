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मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इस जिले में पहुंच रहे विजय, 14 हजार लोगों को देंगे 100 करोड़ की सौगात!

CM Joseph Vijay Latest News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पहली बार पुदुकोट्टई जिले के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान 14 हजार लोगों को 100 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता देंगे और 23 करोड़ के आधुनिक बस स्टैंड का उद्घाटन करेंगे।
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चेन्नई

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Imran Sheikh

Updated: 2 Nov 2026, 10:16 AM IST

Tamil Nadu CM Vijay

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पुदुकोट्टई में विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। (फाइल फोटो-ANI)

Tamil Nadu Government Schemes: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सोमवार को पुदुकोट्टई जिले के दौरे पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका जिले का पहला दौरा है। इस दौरान वे 23 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक बस स्टैंड का उद्घाटन करेंगे। साथ ही करीब 14 हजार लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता भी बांटेंगे। विजय के दौरे को लेकर जिले में खासा उत्साह है। प्रशासन ने कार्यक्रम और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां की हैं।

इस दौरे में पुदुकोट्टई शहर को एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। यहां पुराने बस स्टैंड की जगह नया आधुनिक बस स्टैंड बनाया गया है। इस पर करीब 23 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके शुरू होने से बसों से रोजाना सफर करने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। शहर के साथ आसपास के गांवों और कस्बों से आने वाले यात्रियों को भी इसका फायदा होगा। लंबे समय से पुराने बस स्टैंड की जगह नई व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी।

14 हजार लोगों को मिलेगी सरकारी सहायता

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में करीब 14 हजार लाभार्थियों को अलग-अलग सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जाएगा। इनके लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता तय की गई है। इस मदद से जरूरतमंद परिवारों और योजनाओं के पात्र लोगों को राहत मिलेगी। विजय खुद कार्यक्रम में लाभार्थियों को सहायता वितरित करेंगे।

इस दौरान जिले को खेल सुविधाओं की भी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बने इनडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इसके शुरू होने से स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास करने और खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए बेहतर जगह मिलेगी। खासकर उन खिलाड़ियों को फायदा होगा, जिन्हें अब तक अभ्यास के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं।

डेढ़ किलोमीटर का रोड शो करेंगे विजय

सरकारी कार्यक्रमों के अलावा विजय शहर में रोड शो भी करेंगे। इसकी दूरी करीब डेढ़ किलोमीटर रखी गई है। इस दौरान वे प्रमुख सड़कों से गुजरेंगे और लोगों का अभिवादन करेंगे। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों और स्थानीय लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की है। यातायात को सुचारु रखने के लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं।

चेन्नई से तिरुचिरापल्ली होकर पहुंचेंगे

दौरे के कार्यक्रम के मुताबिक विजय चेन्नई से विशेष विमान के जरिए तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। वहां से पुदुकोट्टई जाने के लिए हेलिकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। इस पूरे कार्यक्रम में विकास कार्यों का उद्घाटन, सरकारी सहायता का वितरण और लोगों से सीधा जुड़ाव शामिल है।

मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय का यह पहला पुदुकोट्टई दौरा है। ऐसे में जिले के लोगों की नजर उनके कार्यक्रमों पर रहेगी। एक ओर नए बस स्टैंड से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सरकारी सहायता से हजारों लाभार्थियों को आर्थिक मदद पहुंचेगी।

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Updated on:

2 Nov 2026, 10:16 AM IST

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