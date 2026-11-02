मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इस जिले में पहुंच रहे विजय, 14 हजार लोगों को देंगे 100 करोड़ की सौगात!

Tamil Nadu Government Schemes: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सोमवार को पुदुकोट्टई जिले के दौरे पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका जिले का पहला दौरा है। इस दौरान वे 23 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक बस स्टैंड का उद्घाटन करेंगे। साथ ही करीब 14 हजार लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता भी बांटेंगे। विजय के दौरे को लेकर जिले में खासा उत्साह है। प्रशासन ने कार्यक्रम और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां की हैं।