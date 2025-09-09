बिना ब्याज व गारंटी के ऋण लेकर छोटे स्तर से व्यापार शुरू कर बन रहे आत्मनिर्भर

छतरपुर की सब्जी विक्रेता जसोदा साहू, रेशमा खातून और मुकेश कुशवाहा पहले रोजगार की तलाश में भटक रहे थे। पूंजी न होने के कारण उनका छोटा व्यापार भी टिक नहीं पाता था। लेकिन जब उन्होंने स्ट्रीट वेंडर के रूप में पंजीयन कराकर पीएम स्वनिधि योजना से 10 हजार रुपए का ऋण लिया तो उनका काम चल निकला। आज ये तीनों 20 हजार और 50 हजार तक का ऋण लेकर अपने व्यापार को और विस्तार दे चुके हैं। जसोदा साहू कहती हैं पहले घर चलाना मुश्किल था, अब सब्जी का कारोबार ही हमारे पूरे परिवार का सहारा बन गया है।