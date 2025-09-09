Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

बिना ब्याज व गारंटी के ऋण लेकर छोटे स्तर से व्यापार शुरू कर बन रहे आत्मनिर्भर

एक समय रोजगार और पूंजी की कमी से जूझ रहे रेहड़ी-पटरी एवं छोटे दुकानदार अब आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना ने न केवल उन्हें व्यापार शुरू करने का अवसर दिया बल्कि धीरे-धीरे उन्हें आर्थिक मजबूती भी प्रदान की है।

छतरपुर

Dharmendra Singh

Sep 09, 2025

street venders
स्ट्रीट वेंडर्स

एक समय रोजगार और पूंजी की कमी से जूझ रहे रेहड़ी-पटरी एवं छोटे दुकानदार अब आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना ने न केवल उन्हें व्यापार शुरू करने का अवसर दिया बल्कि धीरे-धीरे उन्हें आर्थिक मजबूती भी प्रदान की है। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें बिना ब्याज और गारंटी के कार्यशील पूंजी का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सबसे पहले 10 हजार रुपए का ऋण, जिसे समय पर चुकाने पर आगे 20 हजार और फिर 50 हजार रुपए तक की सुविधा मिलती है।

संख्या बता रही सफलता की कहानी

छतरपुर शहर में अभी तक 5625 लोगों ने 10 हजार का ऋण लिया, जिनमें से 3479 लोगों ने समय पर ऋण चुका दिया है। इसी तरह 2316 लोगों ने 20 हजार का ऋण लिया और उनमें से 1135 लोग अपनी किस्त चुका चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 821 लोगों ने 50 हजार रुपए तक का ऋण लिया है और वे लगातार समय पर किस्तें जमा कर रहे हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि छोटे दुकानदार ऋण लेकर व्यापार को बढ़ा रहे हैं और जिम्मेदारी से अपनी देनदारी भी निभा रहे हैं।

जसोदा, रेशमा और मुकेश की प्रेरणादायक कहानी

छतरपुर की सब्जी विक्रेता जसोदा साहू, रेशमा खातून और मुकेश कुशवाहा पहले रोजगार की तलाश में भटक रहे थे। पूंजी न होने के कारण उनका छोटा व्यापार भी टिक नहीं पाता था। लेकिन जब उन्होंने स्ट्रीट वेंडर के रूप में पंजीयन कराकर पीएम स्वनिधि योजना से 10 हजार रुपए का ऋण लिया तो उनका काम चल निकला। आज ये तीनों 20 हजार और 50 हजार तक का ऋण लेकर अपने व्यापार को और विस्तार दे चुके हैं। जसोदा साहू कहती हैं पहले घर चलाना मुश्किल था, अब सब्जी का कारोबार ही हमारे पूरे परिवार का सहारा बन गया है।

निगरानी और जागरूकता से मिल रही गारंटी

नगर पालिका की टीम समय-समय पर लाभार्थियों की मॉनिटरिंग कर रही है ताकि ऋण का उपयोग सही दिशा में हो। यही कारण है कि लगभग 75 प्रतिशत हितग्राही समय पर अपना ऋण चुका रहे हैं। इससे उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में प्राथमिकता भी मिल रही है।

इनका कहना है

सरकार की मंशानुसार स्वरोजगार को बढ़ाने के सारे प्रयास किए गए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स ने योजना का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाई है।

माधुरी शर्मा, सीएमओ

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 10:47 am

Published on:

09 Sept 2025 10:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / बिना ब्याज व गारंटी के ऋण लेकर छोटे स्तर से व्यापार शुरू कर बन रहे आत्मनिर्भर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.