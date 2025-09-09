प्राथमिक विद्यालय के बाजू में बूचडख़ाना, बच्चों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ रही

तात्कालिक अपर कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया ने दो साल पहले नया मोहल्ला स्थित स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान तात्कालिक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह एवं नगरपालिका सीएमओ माधुरी शर्मा भी उपस्थित रहीं। एडीएम ने खुले में मांस की दुकाने लगाने वालों को समझाइस देते हुए निर्देशित किया कि खुले में मांस से संबंधित सामग्री का विक्रय न करें। उन्होंने कहा स्लॉटर हाउस में आवंटित दुकानों में ही विक्रय करें। एडीएम ने नगरपालिका को स्वच्छता व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए। एडीएम ने वहां स्थित प्राथमिक शाला का निरीक्षण कर स्कूल का द्वार मेन रोड की तरफ करने का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसके बाद कुछ खास नहीं हुआ। सिर्फ स्कूल की बाउंड्रीबॉल बना दी है। जिससे बूचड़खाना और स्कूल का परिसर अलग दिखने लगे। जबकि अब भी दोनों की दीवारें सटी हुई है। बच्चों का स्कूल आने का रास्ता अब भी बुचडख़ाना से गुजरता है।