छिंदवाड़ा. लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दमुआ थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक धर्मदास यादव को पचास हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। प्रधान आरक्षक धर्मदास यादव फर्जीवाड़े के एक प्रकरण में खात्मा लगाने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। एक लाख की रिश्वत की मांग के ऐवज में पहली किश्त पचास हजार रुपए दी जा रही थी, तभी लोकायुक्त ने रंगेहाथ पकड़ लिया। दमुआ थाने के सामने ही लोकायुक्त टीम ने प्रधान आरक्षक को दबोचा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार जुन्नारदेव के ग्राम डुंगरिया निवासी युवक शाहरुख खान (30) के खिलाफ उसके मामा शहीद अंसारी ने दमुआ थाना में फर्जीवाड़ा का एक प्रकरण दर्ज करवाया था। इस प्रकरण में खात्मा लगाने के लिए प्रधान आरक्षक धर्मदास यादव ने शाहरुख के ममेरे भाई दानिश अंसारी (33) के माध्यम से एक लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी।