एमपी में एक और अधिकारी को हटाया, डिप्टी सीएम ने लिया सख्त एक्शन

Rajendra Shukla- एमपी में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से बच्चों की दर्दनाक मौतों से हाहाकार मच गया है। मृत बच्चों की संख्या 21 तक जा पहुंची है। इनमें से 19 केवल छिंदवाड़ा के हैं। सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार तक यहां के 4 और बच्चों की सांसें उखड़ गईं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा मांगा है। कई बच्चों की मौत के बाद जागी राज्य सरकार ने जहरीले कोल्ड्रिफ की बिक्री को बैन कर दिया है। दवा लिखनेवाले डॉक्टर प्रवीण सोनी पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया है और निलंबित भी कर दिया है। सरकार ने चार वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया है। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग के एक और अधिकारी को हटाया गया है।