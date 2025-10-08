Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

एमपी में एक और अधिकारी को हटाया, डिप्टी सीएम ने लिया सख्त एक्शन

Rajendra Shukla- एमपी में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से बच्चों की दर्दनाक मौतों से हाहाकार मच गया है। मृत बच्चों की संख्या 21 तक जा पहुंची है।

छिंदवाड़ा

Oct 08, 2025

छिंदवाड़ा

image

deepak deewan

Oct 08, 2025

Health Minister Rajendra Shukla removed Civil Surgeon Dr. Naresh Gunade in Chhindwara

Health Minister Rajendra Shukla removed Civil Surgeon Dr. Naresh Gunade in Chhindwara

Rajendra Shukla- एमपी में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से बच्चों की दर्दनाक मौतों से हाहाकार मच गया है। मृत बच्चों की संख्या 21 तक जा पहुंची है। इनमें से 19 केवल छिंदवाड़ा के हैं। सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार तक यहां के 4 और बच्चों की सांसें उखड़ गईं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा मांगा है। कई बच्चों की मौत के बाद जागी राज्य सरकार ने जहरीले कोल्ड्रिफ की बिक्री को बैन कर दिया है। दवा लिखनेवाले डॉक्टर प्रवीण सोनी पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया है और निलंबित भी कर दिया है। सरकार ने चार वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया है। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग के एक और अधिकारी को हटाया गया है।

प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला बुधवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने डॉक्टर्स से अभी हड़ताल पर न जाने की अपील की। डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से भी चर्चा की। वे परासिया जाकर पीड़ित परिवारों से भी मिले। डिप्टी सीएम के समक्ष बच्चों की यादकर मां पिता भावुक हो उठे।

सिविल सर्जन डॉ. नरेश गुनाडे को हटाया

छिंदवाड़ा में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने एक और स्वास्थ्य अधिकारी को हटा दिया। उन्होंने छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. नरेश गुनाडे को पद से हटा दिया। डॉ. गुनाडे के स्थान पर डॉ. सुशील दुबे को छिंदवाड़ा जिला अस्पताल का नया सिविल सर्जन नियुक्त किया गया है।

