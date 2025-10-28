Rajasthan : बेटियों के लिए CBSE की सौगात, सिंगल गर्ल चाइल्ड की छात्रवृत्ति हुई दोगुनी, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : बेटियों के बेहतर भविष्य और उनकी शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस मुहिम के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति की राशि को भी दोगुना कर दिया है। पहले यह राशि 500 रुपए प्रतिमाह थी। जिसे अब 1 हजार रुपए किया गया है।
साथ ही इसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर अब 20 नवबर तक कर दी गई हैं। ऐसी छात्राएं जो सीबीएसई बोर्ड से 2025 में 10वीं कक्षा पास कर चुकी हैं और 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं। वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं।
सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति के आवेदन बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध स्कॉलरशिप पोर्टल से ऑनलाइन भरे जाने है। फार्म के लिए अंकतालिका और स्टांप पर हलफनामे के साथ बैंक खाते का ब्यौरा भी दर्ज किया जाना है। इसमें 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से कुल 12 हजार रुपए छात्रा के खाते में जमा करवाए जाएंगे।
1- एकल बालिका संतान जिसने साल 2025 में 10वीं कक्षा सीबीएसई से उत्तीर्ण की है तथा 11वीं की पढ़ाई सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रही हो।
2- वर्ष 2024 में 10वीं उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राएं नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।
3- अपने माता-पिता की इकलौती संतान।
4- सीबीएसई 10वीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
5- परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो।
6- विदेश में स्थित स्कूलों के लिए ट्यूशन फीस की राशि 6000 रुपए प्रति माह।
7- ट्यूशन फीस 9वी,10वीं के 1500 तथा 11वीं,12वीं के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह से अधिक न हो।
