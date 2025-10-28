Rajasthan : बेटियों के लिए CBSE की सौगात, सिंगल गर्ल चाइल्ड की छात्रवृत्ति हुई दोगुनी, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

1- एकल बालिका संतान जिसने साल 2025 में 10वीं कक्षा सीबीएसई से उत्तीर्ण की है तथा 11वीं की पढ़ाई सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रही हो।

2- वर्ष 2024 में 10वीं उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राएं नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।

3- अपने माता-पिता की इकलौती संतान।

4- सीबीएसई 10वीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

5- परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो।

6- विदेश में स्थित स्कूलों के लिए ट्यूशन फीस की राशि 6000 रुपए प्रति माह।

7- ट्यूशन फीस 9वी,10वीं के 1500 तथा 11वीं,12वीं के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह से अधिक न हो।