Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Rajasthan : बेटियों के लिए CBSE की सौगात, सिंगल गर्ल चाइल्ड की छात्रवृत्ति हुई दोगुनी, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

Rajasthan : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 28, 2025

CBSE gift for Rajasthan daughters single girl child scholarship doubled

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : बेटियों के बेहतर भविष्य और उनकी शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस मुहिम के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति की राशि को भी दोगुना कर दिया है। पहले यह राशि 500 रुपए प्रतिमाह थी। जिसे अब 1 हजार रुपए किया गया है।

साथ ही इसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर अब 20 नवबर तक कर दी गई हैं। ऐसी छात्राएं जो सीबीएसई बोर्ड से 2025 में 10वीं कक्षा पास कर चुकी हैं और 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं। वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं।

यह रहेगी छात्रवृत्ति की पात्रता

सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति के आवेदन बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध स्कॉलरशिप पोर्टल से ऑनलाइन भरे जाने है। फार्म के लिए अंकतालिका और स्टांप पर हलफनामे के साथ बैंक खाते का ब्यौरा भी दर्ज किया जाना है। इसमें 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से कुल 12 हजार रुपए छात्रा के खाते में जमा करवाए जाएंगे।

इन श्रेणियों में आवेदन

1- एकल बालिका संतान जिसने साल 2025 में 10वीं कक्षा सीबीएसई से उत्तीर्ण की है तथा 11वीं की पढ़ाई सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रही हो।
2- वर्ष 2024 में 10वीं उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राएं नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।
3- अपने माता-पिता की इकलौती संतान।
4- सीबीएसई 10वीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
5- परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो।
6- विदेश में स्थित स्कूलों के लिए ट्यूशन फीस की राशि 6000 रुपए प्रति माह।
7- ट्यूशन फीस 9वी,10वीं के 1500 तथा 11वीं,12वीं के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह से अधिक न हो।

ये भी पढ़ें

Good News : बांसवाड़ा में मिली गोल्ड माइन, 3 किमी क्षेत्र में 11 करोड़ टन है शुद्ध सोना, नवम्बर में खुलेंगे एक्सप्लोरेशन के टेंडर
बांसवाड़ा
Banswara Found Gold Mine 3 km area 11 Crore tons pure gold exploration tenders to open in November

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 04:56 pm

Published on:

28 Oct 2025 04:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Rajasthan : बेटियों के लिए CBSE की सौगात, सिंगल गर्ल चाइल्ड की छात्रवृत्ति हुई दोगुनी, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chittorgarh News: कश्मीरी सेब से मटर 4 गुना ज्यादा महंगा, सीजन की सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर

चित्तौड़गढ़

Good News: किसानों के लिए अब फार्म पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज खोलना होगा आसान, मिलेगी 50 फीसदी तक सब्सिडी

चित्तौड़गढ़

शिक्षा विभाग: पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी तो ठहर गई डीपीसी की रफ्तार, थर्ड ग्रेड शिक्षकों को प्रमोशन का इंतजार

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: रावतभाटा हैवी वाटर प्लांट में गैस रिसाव: चार श्रमिक घायल, दो की हालत गंभीर; मचा हड़कंप

Gas leak at Rawatbhata plant
खास खबर

Chittorgarh News: रबी की बुवाई: अब तक चना सिरमौर 59% हो चुकी बुवाई, दूसरे नंबर पर सरसों

चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.