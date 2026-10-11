IND vs WI: अभिषेक शर्मा ने इंदौर में जड़ा ऐतिहासिक अर्धशतक, तोड़ डाला सूर्यकुमार यादव का वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंदौर में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और संजू सैमसन सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दूसरे छोर से अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगलता रहा। उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन 18 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में 69 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के जड़े।