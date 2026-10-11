PAK vs SL 2nd T20: साहिबजादा फरहान की हैरान करने वाली कप्तानी, 1 मैच बाद ही स्टार ऑलराउंडर को किया ड्रॉप

PAK vs SL 2nd T20 Playing 11: रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। श्रीलंका की टीम पहला मुकाबला हार गई थी और दूसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए हैं। वहीं पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान ने हैरान करने वाला फैसला किया और जीत के बावजूद रजाउल्लाह को ड्रॉप कर दिया है। रजाउल्लाह ने पिछले मुकाबले में टी20 डेब्यू किया था और गेंदबाजी के दौरान सिर्फ 29 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। पहले मुकाबले में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला लेकिन इसके बावजूद उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। उनकी जगह सलमान मिर्जा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है।