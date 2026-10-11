IND A vs AUS A: ऑस्ट्रेलिया की अगली पीढ़ी की सूर्यांश शेडगे ने उड़ाई धज्जियां, हार्दिक पंड्या की ले सकते हैं जगह

प्रियांश के बाद कप्तान रुतुराज जहां एक छोर पर खड़े रहे, वहीं निशांत सिद्धू और रजत पाटीदार क्रमशः 5 और 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान रुतुराज भी 33 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में सूर्यांश शेडगे और विपराज निगम ने अपनी कंधों पर जिम्मेदारी ली। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 77 गेंद में 85 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती प्रदान की। विपराज निगम 40 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सूर्यांश शेडगे 66 रन बनाकर चलते बने। सूर्यांश ने अर्धशतकीय पारी के दौरान 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इस पारी के लिए सूर्यांश शेडगे ने 60 गेंदों का सामना किया। इसके बाद भारत-ए के निचले क्रम के बल्लेबाज ज्यादा संघर्ष नहीं कर सके और टीम 47.3 ओवर में 275 रन पर ऑलआउट हो गई।