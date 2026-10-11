साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में बड़ा कारनामा, स्टीव स्मिथ ने जो रूट का तोड़ा रिकॉर्ड

Steve Smith Most catches in Tests: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच डरबन में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने दो कैच लपक अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। इस मामले में उन्होंने इंग्लैंड के धाकड़ क्रिकेटर जो रूट का रिकॉर्ड तोड़ा। जो रूट अब टेस्ट क्रिकेट करियर में सर्वाधिक कैच लपकने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। अब टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 221 कैच हैं।