11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

AUS vs BAN 2nd Women ODI: सोभाना मोस्तारी का ऐतिहासिक शतक, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 221 रन का लक्ष्य

Sobhana Mostary made history: सोभाना मोस्तारी ने ब्रिस्बेन में इतिहास रच दिया। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बन गईं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 11, 2026

Sobhana Mostary ODI century

बांग्लादेश की क्रिकेटर शोभना मोस्तरी। (File Photo- IANS)

AUS Women vs BAN Women: बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 221 रनों का लक्ष्य दिया है। बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 220 रन बनाए।

सोभाना मोस्तारी का ऐतिहासिक शतक

बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर सोभाना मोस्तारी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए। सोभाना मोस्तारी ने 118 रन की पारी के दौरान 134 गेंदों का सामना किया और 18 चौके लगाए। इस शानदार पारी की बदौलत वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बन गईं।

कप्तान निगार सुल्ताना ने बनाए 74 रन

बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 74 रन की नाबाद और संघर्षपूर्ण पारी के दौरान 114 गेंदों का सामना किया और 7 चौके लगाए। सोभाना मोस्तारी और निगार सुल्ताना की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत बांग्लादेश सम्मानजनक स्कोर बनाने में सफल रहा। इनके अलावा बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की अन्य कोई भी खिलाड़ी दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सकी।

ऑस्ट्रेलिया के लिए मेगन शट ने लिए 4 विकेट

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की ओर से मेगन शट सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 10 ओवर में 36 रन देकर 4 विकेट झटके। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 3.60 रही और उन्होंने एक मेडन ओवर भी डाला। उनके अलावा किम गार्थ ने किफायती गेंदबाजी की, लेकिन वह केवल एक विकेट ही ले सकीं। उन्होंने 10 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट लिया। उनकी इकॉनमी रेट 3.50 रही। ऑस्ट्रेलिया की ओर से अन्य कोई गेंदबाज विकेट लेने में सफल नहीं हो सका।

ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज में बांग्लादेश से 1-0 से आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया था। बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मैच में 49.4 ओवर में 166 रन बनाए थे, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 24.4 ओवर में 3 विकेट पर 168 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

IPL 2027 Auction में शाई‌ होप पर दांव खेल सकती हैं LSG और GT, आकाश चोपड़ा ने बताई वजह

ये भी पढ़ें
Shai Hope IPL 2027 Auction

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

11 Oct 2026 01:48 pm

Published on:

11 Oct 2026 01:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs BAN 2nd Women ODI: सोभाना मोस्तारी का ऐतिहासिक शतक, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 221 रन का लक्ष्य

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ind A vs Aus A: सूर्यांश शेड्गे ने जड़ा अर्धशतक, भारत ने ऑस्‍ट्रेलिया के सामने रखा 276 रनों का लक्ष्‍य

India A vs Australia A 3rd unofficial ODI
क्रिकेट

BCCI न्‍यूजीलैंड दौरे पर ODI सीरीज के लिए जिन प्‍लेयर्स की वजह से टीम घोषित करने में कर रहा देरी, उन्‍होंने डुबा दी लुटिया

Gautam Gambhi and Shubman Gill
क्रिकेट

AFG vs BAN: हसन महमूद का ऐतिहासिक कारनामा, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बने बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज

hasan mahmud hat-trick in Test cricket.
क्रिकेट

IPL 2027 Auction में शाई‌ होप पर दांव खेल सकती हैं LSG और GT, आकाश चोपड़ा ने बताई वजह

Shai Hope IPL 2027 Auction
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिल रहा मौका, लेकिन गौतम गंभीर के ‘चहेते’ को क्यों ढो रही टीम इंडिया?

Sitanshu Kotak and Gautam Gambhir, IND vs WI 3rd T20,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.