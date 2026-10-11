AUS vs BAN 2nd Women ODI: सोभाना मोस्तारी का ऐतिहासिक शतक, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 221 रन का लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की ओर से मेगन शट सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 10 ओवर में 36 रन देकर 4 विकेट झटके। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 3.60 रही और उन्होंने एक मेडन ओवर भी डाला। उनके अलावा किम गार्थ ने किफायती गेंदबाजी की, लेकिन वह केवल एक विकेट ही ले सकीं। उन्होंने 10 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट लिया। उनकी इकॉनमी रेट 3.50 रही। ऑस्ट्रेलिया की ओर से अन्य कोई गेंदबाज विकेट लेने में सफल नहीं हो सका।