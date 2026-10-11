IPL 2027 Auction में शाई‌ होप पर दांव खेल सकती हैं LSG और GT, आकाश चोपड़ा ने बताई वजह

Shai Hope: भारत के खिलाफ वनडे और T20 इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन के चलते वेस्टइंडीज के विकेटकीपर-बल्लेबाज शाई होप चर्चा में हैं। ऐसे में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए आईपीएल 2027 नीलामी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। इसी क्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और गुजरात टाइटंस (GT) उन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकती हैं। हालांकि, आकाश चोपड़ा के मुताबिक, शाई होप को नीलामी में बड़ी रकम मिलने की संभावना कम है।