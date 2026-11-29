जेमी ओवरटन और मिचेल मार्श (फोटो- Fancode Video Shot)
Aus vs Eng 4th T20I Highlights: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए चौथे मुकाबले में रविवार को जमकर हंगामा किया। पारी के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद को लेकर जेमी पहले अंपायर से भिड़ गए और बाद में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श से बहस करते दिखे। इंग्लैंड ने इस मुकाबले में खराब शुरुआत के बाद 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 181 रन बनाए, जिसमें ओवरटन ने 9 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 20 रन की तूफानी पारी खेली।
ओवरटन और सैम करन ने मिलकर 8वें विकेट के लिए रिकॉर्ड 51 रन की साझेदारी की। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ, जब किसी टीम ने 8वें विकेट के लिए 50 या उससे ज्यादा रन की साझेदारी की हो। इससे पहले 2011 में साउथ अफ्रीका ने 8वें विकेट के लिए अटूट 64 रन की साझेदारी की थी। ओवरटन लय में लग रहे थे और उन्होंने 19.2 ओवर तक 3 छक्के उड़ा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से आखिरी ओवर डाल रहे जैक एडवर्ड्स ने तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी, जो लीगल गेंद थी, लेकिन जेमी ओवरटन वाइड की मांग लेकर अंपायर के पास पहुंचे और फिर मिचेल मार्श से भिड़ गए।
दरअसल, ओवरटन क्रीज में इतने अंदर खड़े थे, जिससे गेंद उनकी पहुंच से बाहर चली गई। गेंद पूरी तरह वाइड लाइन के अंदर थी, लेकिन ओवरटन को लगा कि गेंद बाहर है। इस हरकत को देखने के बाद स्टैंड में बैठे फैंस ने भी उन्हें बू किया। इस बवाल के बाद भी अंपायर ने फैसला नहीं बदला और इंग्लैंड की टीम ने अगली 3 गेंदों में 5 रन बनाकर 180 के पार पहुंचने में सफलता हासिल की। सैम करन अर्धशतक बनाकर नाबाद रहे।
182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ओवर में मिचेल मार्श ने 2 चौके और एक छक्के की मदद से 14 रन बटोरे, लेकिन दूसरे ही ओवर में फ्रेजर-मैकगर्क आउट हो गए। इसके बाद सैम हार्पर और मार्श ने मिलकर पावरप्ले में कोई और झटका नहीं लगने दिया और टीम को 67 रन तक पहुंचा दिया।
7वें ओवर में सैम हार्पर आउट हो गए और 10वां ओवर डालने आए जेमी ओवरटन ने पहली गेंद पर निखिल चौधरी को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद मिचेल मार्श ने उनके खिलाफ 5 छक्के और 2 चौके लगाए। दोनों के बीच जंग अंत तक जारी रही और आखिरकार इंग्लैंड ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। हालांकि, मार्श को शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
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