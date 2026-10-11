शेरफेन रदरफोर्ड के पास आज एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका, अर्धशतक लगाते ही यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की कर लेंगे बराबरी

रांची में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन के 82, ईशान किशन के 43, श्रेयस अय्यर के 40 और तिलक वर्मा के 44 रनों की बदौलत भारत ने वेस्‍टइंडीज के सामने 250 रनों का विशाल लक्ष्‍य रखा था, जिसे भारतीय गेंदबाज बचाने करने में असफल रहे थे। वेस्टइंडीज के बल्‍लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 9 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की थी। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से लय से भटक गए थे। मयंक यादव ने 3 विकेट लिए, लेकिन उन्‍होंने 36 रन भी खर्च किए। वहीं, अर्शदीप सिंह ने बगैर विकेट 45 रन दिए, तो अक्षर पटेल ने 3.3 ओवर में ही 63 रन लुटा दिए थे। शिवम दुबे और कुलदीप यादव ने भी निराश किया था।