शेरफेन रदरफोर्ड के पास आज एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका, अर्धशतक लगाते ही यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की कर लेंगे बराबरी

मैच के दौरान शॉट खेलते शेरफेन रदरफोर्ड। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
India vs West Indies 3rd T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार 11 अक्टूबर को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच में अपने गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी, तो वेस्टइंडीज भी इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी। वहीं, पिछले दो मुकाबलों विंडीज की ओर शानदार प्रदर्शन करने वाले शेरफेन रदरफोर्ड के पास इस बार एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। अगर, वह भारत के खिलाफ लगातार तीसरे मैच में अर्धशतक लगाने में सफल हो जाते हैं, तो वह वेस्टइंडीज के लिए यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के लगातार सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।
बता दें कि वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज है। उन्होंने रिकॉर्ड चार मैचों में लगातार अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। वहीं, शेरफेन रदरफोर्ड अब तक लगातार तीन पारियों में अर्धशतक लगा चुके हैं। आज इंदौर में अर्धशतक लगाते ही वह क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।
रांची में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन के 82, ईशान किशन के 43, श्रेयस अय्यर के 40 और तिलक वर्मा के 44 रनों की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के सामने 250 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जिसे भारतीय गेंदबाज बचाने करने में असफल रहे थे। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 9 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की थी। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से लय से भटक गए थे। मयंक यादव ने 3 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने 36 रन भी खर्च किए। वहीं, अर्शदीप सिंह ने बगैर विकेट 45 रन दिए, तो अक्षर पटेल ने 3.3 ओवर में ही 63 रन लुटा दिए थे। शिवम दुबे और कुलदीप यादव ने भी निराश किया था।
वेस्टइंडीज ने टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। कप्तान शाई होप ने लगातार दूसरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने टी20 करियर का दूसरा शतक लगाया। होप ने 45 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाए। वहीं, शेरफेन रदरफोर्ड ने भी भारत के खिलाफ लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक जड़ा था। उन्होंने रांची में 37 गेंदों पर 84 रनों की तूफानी पारी खेली थी।
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