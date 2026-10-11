IND vs WI: इंदौर में आज इतिहास रच सकते हैं भारत-वेस्टइंडीज, निशाने पर T20I में सबसे ज्यादा मैच स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड

India vs West Indies 3rd T20: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज दो मैचों के बाद 1-1 की बराबरी पर पहुंच चुकी है। अब तीसरा मुकाबला रविवार 11 अक्‍टूबर को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा। जहां एक बार फिर रनों की बारिश होने की उम्‍मीद है, क्‍योंकि यहां की पिच हमेशा से ही बल्‍लेबाजों की मददगार रही है। इसके साथ ही दोनों ही टीमों के बल्‍लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से पिछले मैच में रांची में दोनों ओर से 501 रन बन थे, यहां उससे भी ज्‍यादा रन बन सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो इस बार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा स्‍कोर का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड भी टूट सकता है। आइये एक नजर टी20 के टॉप 10 सबसे ज्‍यादा स्‍कोर पर नजर डालते हैं।