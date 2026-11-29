इससे पहले पाकिस्तान टीम के कप्तान अब्दुल समद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और माज सदाकत सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद शामिल हुसैन और शाहजैब खान ने दूसरे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की। शामिल हुसैन 40 रन बनाकर आउट हुए, तो शाहजैब ने 60 रन की पारी खेली। उसके बाद हसन नवाज 9, फरहान यूसुफ 7 और मोहम्मद इमरान रंधावा 2 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि, कप्तान अब्दुल समद के 33 और विकेटकीपर बल्लेबाज रोहेल नजीर के 37 रन और आखिर में सुफियान मुकीम के 16 रनों की मदद से पाकिस्तान ए की टीम 216 रन तक पहुंचने में सफल रही।