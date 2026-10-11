साई सुदर्शन की बात करें तो वह तीन में से दो वनडे खेले और सिर्फ 14 रन ही बना सके। देवदत्‍त पडिक्‍कल ने तो बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन किया है। उन्‍होंने तीन मैचों की तीन पारियों में सिर्फ 3 रन बनाए हैं। रुतुराज गायकवाड़ ने ऑस्‍ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन मैचों की तानी पारियों में 60 रन बनाए हैं। वहीं, रजत पाटीदार ने पहले और दूसरे मैच में अर्धशतक लगाए थे, लेकिन तीसरे मैच में वह महज 3 रन ही बना सके। पहले मैच से बाहर रहे प्रभसिमरन सिंह ने दूसरे मुकाबले में 17 और तीसरे मैच में 39 रन बनाए तो निशांत सिंधु तीन मैचों की तीन पारियों में 49 रन ही बना सके। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि बीसीसीआई के चयनकर्ता अब कौन से प्‍लेयर्स का चयन करते हैं।