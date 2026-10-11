भारत के खिलाफ ODI सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, जानें किसकी हुई वापसी और कौन हुआ बाहर

New Zealand Team Announce for India ODI's: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम कमान मिचेल सेंटनर को सौंपी गई है। वहीं, फिन एलन, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम सीफर्ट वनडे स्‍क्‍वॉड में वापसी करने में सफल रहे हैं। रचिन रवींद्र भी कंधे की चोट के बाद वापसी को तैयार हैं। जबकि, जैक फ़ॉल्क्स हिप फ्लेक्सर, विल ओ'रूर्के काफ और बेन सियर्स टखने की चोट के चलते बाहर हो गए हैं। न्‍यूजीलैंड क्रिकेट ने दो हिस्‍सों में टीम घोषित की है।