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भारत के खिलाफ ODI सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, जानें किसकी हुई वापसी और कौन हुआ बाहर

New Zealand Team Announce: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। फिन एलन, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम सीफर्ट की वापसी हुई है, जबकि जैक फ़ॉल्क्स, विल ओ'रूर्के और बेन सियर्स चोट के चलते बाहर हो गए हैं।
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भारत

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lokesh verma

Oct 11, 2026

New Zealand Team Announce

न्‍यूजीलैंड की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

New Zealand Team Announce for India ODI's: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम कमान मिचेल सेंटनर को सौंपी गई है। वहीं, फिन एलन, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम सीफर्ट वनडे स्‍क्‍वॉड में वापसी करने में सफल रहे हैं। रचिन रवींद्र भी कंधे की चोट के बाद वापसी को तैयार हैं। जबकि, जैक फ़ॉल्क्स हिप फ्लेक्सर, विल ओ'रूर्के काफ और बेन सियर्स टखने की चोट के चलते बाहर हो गए हैं। न्‍यूजीलैंड क्रिकेट ने दो हिस्‍सों में टीम घोषित की है।

कोई 3 साल बाद तो कोई डेढ़ साल बाद लौटा

बता दें कि भारत बनाम न्‍यूजीलैंड वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा। न्यूजीलैंड ने पहले तीन वनडे और आखिरी दो मैचों के लिए अलग-अलग टीमों का ऐलान किया है। व्हाइट-बॉल कप्तान मिचेल सेंटनर दोनों टीमों को लीड करेंगे, जबकि चौथे और पांचवें वनडे के लिए सात और खिलाड़ी ग्रुप में शामिल होंगे, क्योंकि टीम का एक हिस्सा अगली टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू करने के लिए वेलिंगटन के लिए रवाना होगा।

एलन और फर्ग्यूसन ने आखिरी बार 2023 में वनडे क्रिकेट खेला था, जिसमें फर्ग्यूसन का सबसे हालिया मैच मुंबई में भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में था। सीफर्ट का आखिरी वनडे मैच 18 महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज में था। तीनों चौथे और पांचवें मैच के लिए वापस आएंगे।

भारत के खिलाफ सीरीज जीतने वाले प्‍लेयर्स को तरजीह

रचिन रवींद्र कंधे की चोट के कारण टी20 टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन वह पहले तीन वनडे मैचों के लिए वापसी करने में सफल रहे हैं। टीम में ज्‍यादातर वही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने जनवरी में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी। यह भारतीय जमीन पर भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की पहली बाइलेटरल वनडे सीरीज जीत थी।

पहले, दूसरे और तीसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम

मिचेल सेंटनर (कप्‍तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेट कीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, विल यंग, ​​ब्लेयर टिकनर।

चौथे और पांचवें वनडे 5 के लिए न्‍यूजीलैंड की टीम

मिचेल सेंटनर (कप्‍तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे (विकेट कीपर), निक केली, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), ब्लेयर टिकनर, विल यंग।

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Updated on:

11 Oct 2026 08:48 am

Published on:

11 Oct 2026 08:26 am

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