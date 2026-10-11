AFG vs BAN: हसन महमूद का ऐतिहासिक कारनामा, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बने बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज

Afghanistan vs Bangladesh, One-off Test: अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक मात्र टेस्ट मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के तीसरे दिन बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने कमाल की बॉलिंग कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। दरअसल, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले वे बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं।