वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिल रहा मौका, लेकिन गौतम गंभीर के ‘चहेते’ को क्यों ढो रही टीम इंडिया?

India vs West Indies 3rd T20: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी टी20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 249 रन बनाने के बावजूद रांची में हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार के बाद टीम इंडिया की कई कमजोरियां सामने आई हैं। सबसे ज्‍यादा सवाल शिवम दुबे को लेकर उठ रहे हैं, जो कि ना तो बल्‍ले से और ना ही गेंद से कुछ खास कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं रांची में तो उन्‍हें श्रेयस अय्यर से भी पहले बल्‍लेबाजी के लिए भेज दिया गया, जिसको लेकर हेड कोच गौतम गंभीर को आलोचना का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये है कि उन्‍हें क्‍यों ढोया जा रहा है?