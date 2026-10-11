टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी इंडिया ए को प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने शानदार शुरुआत दिलाई। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी हुई। प्रभसिमरन सिंह 34 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद देवदत्‍त पडिक्‍कल क्रीज पर उतरे। टीम का स्‍कोर 96 पर ही पहुंचा था कि पडिक्‍कल भी महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर रुतुराज गायकवाड़ मैदान पर आए, लेकिन 106 के स्‍कोर पर प्रियांश आर्य अपने अर्धशतक से चूक गए। प्रियांश ने 45 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्‍कों की मदद से 49 रन बनाए।