श्रीलंका के पास आज पाकिस्तान में इतिहास बदलने का मौका, पाकिस्तानी टीम को हराते ही नाम दर्ज होगा बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

Pakistan vs Sri Lanka 2nd T20I: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी में जारी तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में मेजबान टीम ने शुरुआती मुकाबला 4 विकेट से जीतकर 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब उसकी नजर रविवार 11 अक्‍टूबर को खेले जाने वाले मैच को जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करने पर होगी। वहीं, श्रीलंकाई टीम भी इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी। अगर, वह जीत दर्ज करने में सफल हो जाती है, तो न केवल सीरीज में 1-1 की बराबरी कर लेगी, बल्कि पाकिस्‍तान में पाकिस्‍तान के खिलाफ सबसे ज्‍यादा टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जीतने वाली टीम भी बन जाएगी।