2026 के टी-20I क्रिकेट आंकड़ों के मुताबिक, जसप्रीत बुमराह के प्लेइंग-11 में शामिल रहने पर भारतीय गेंदबाजों ने 15 मैचों में कुल 111 विकेट लिए। इस दौरान गेंदबाजों का औसत 22.18 और इकॉनमी रेट 8.77 रन प्रति ओवर रहा। वहीं, बुमराह की गैरमौजूदगी में खेले गए 13 मैचों में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन कमजोर रहा। इन मुकाबलों में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कुल 73 विकेट लिए। इस दौरान गेंदबाजी औसत बढ़कर 29.32 हो गया, जबकि इकॉनमी रेट भी बढ़कर 9.37 रन प्रति ओवर पहुंच गया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को कितना मजबूत बनाती है।