फील्डिंग में टीम इंडिया का बुरा हाल! डराने वाले हैं T20 इंटरनेशनल के ये आंकड़े

Team India Fielding: टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम की फील्डिंग चिंता का विषय बनती जा रही है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दम दिखाने वाली टीम इंडिया कैच पकड़ने के मामले में लगातार संघर्ष करती नजर आ रही है। साल 2025 से अब तक के टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों के आंकड़े इस समस्या को उजागर करते हैं। क्रिकेट वेबसाइट 'क्रिकबज' की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय टीम ने इस अवधि में कई अहम मौकों पर गलतियां की हैं। छोटे फॉर्मेट में फील्डिंग की ऐसी चूक टीम के प्रदर्शन और मैच के नतीजे पर भारी पड़ सकती है।