मोहम्मद शमी ने बल्लेबाजों की उड़ाई नींद, 4 विकेट झटक टीम इंडिया में वापसी का दावा ठोका

Mohammed Shami: रणजी ट्रॉफी 2026-27 का आगाज आज से हुआ। लंबे समय से टीम इंडिया में वापसी की राह देख रहे मोहम्मद शमी ने पहले ही दिन शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने बंगाल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड पर खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप-सी मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने का मौका नहीं दिया। अपनी इस बेहतरीन गेंदबाजी से उन्होंने एक बार फिर भारतीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है, साथ ही टीम इंडिया में वापसी का दावा ठोका है।