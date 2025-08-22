सोचा था कप्तान बनेंगे, लेकिन भारतीय टीम से खिलाड़ी हुआ बाहर..अब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने जताई हैरानी

दिसंबर 2023 से भारत के लिए T20I में नहीं खेलने वाले अय्यर को मंगलवार को घोषित सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय एशिया कप टीम में शामिल नहीं किया गया है और ना ही पांच स्टैंड-बाय खिलाड़ियों की सूची में नाम दिया गया। श्रेयस अय्यर का चयन नहीं किए जाने से हैरान पूर्व खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले ब्रैड हैडिन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में पंजाब किंग्स के सहायक कोच के रूप में उन्हें करीब से देखा था।