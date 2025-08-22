Patrika LogoSwitch to English

सोचा था कप्तान बनेंगे, लेकिन भारतीय टीम से खिलाड़ी हुआ बाहर..अब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने जताई हैरानी

Asia Cup 2025: श्रेयस अय्यर को मंगलवार को घोषित सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय एशिया कप टीम में शामिल नहीं किया गया है और ना ही पांच स्टैंड-बाय खिलाड़ियों की सूची में नाम दिया गया है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 22, 2025

Team India
भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

Asia Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रैड हैडिन ने कहा कि वह आगामी एशिया कप 2025 के लिए श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम से बाहर किए जाने से हैरान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि दाएं हाथ के बल्लेबाज को टीम का कप्तान बनाया जाएगा।

दिसंबर 2023 से भारत के लिए T20I में नहीं खेलने वाले अय्यर को मंगलवार को घोषित सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय एशिया कप टीम में शामिल नहीं किया गया है और ना ही पांच स्टैंड-बाय खिलाड़ियों की सूची में नाम दिया गया। श्रेयस अय्यर का चयन नहीं किए जाने से हैरान पूर्व खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले ब्रैड हैडिन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में पंजाब किंग्स के सहायक कोच के रूप में उन्हें करीब से देखा था।

ब्रैड हैडिन ने श्रेयस अय्यर की तारीफ करते हुए कहा "एक तो लीडरशिप और दूसरा, दबाव में खेलने का उनका अंदाज। जब वो टीम में होते हैं तो हर कोई उनसे बेहतर खेलता है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। जब मैं ये पढ़ा था तो मैंने पहले सोचा था कि वह चोटिल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है।"

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025 के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान, 3 साल बाद लौटा ये तूफानी बल्लेबाज, जानें किसका कटा पत्ता
क्रिकेट
Litton Das

हैडिन ने शुक्रवार को विलो टॉक के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, "तो यह मेरे लिए एक अजीब निर्णय है, क्योंकि वह खेल में बहुत कुछ लेकर आता है। मैंने वास्तव में सोचा था कि वह कप्तान बनने जा रहा है।"

30 वर्षीय अय्यर ने IPL 2025 में 17 मैचों में 175 की स्ट्राइक रेट और 50.33 की औसत से 604 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी पिछली फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2024 की ट्रॉफी दिलाने के ठीक बाद पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए प्रतियोगिता में उपविजेता भी बनाया था।

वह अगली बार 2025-26 घरेलू सीज़न की शुरुआती दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन के लिए खेलेंगे, जो 28 अगस्त से बेंगलुरु के बीसीसीआई सीओई मैदान में शुरू होगा। भारतीय टीम के बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के नेतृत्व में वेस्ट जोन दलीप ट्रॉफी का अपना पहला मैच 4 सितंबर को होने वाले सेमीफाइनल में खेलेगा, जिसमें उनका मुकाबला सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले के विजेता होंगा।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025 की तैयारियों के लिए हांगकांग ने किया स्क्वाड का ऐलान, यासिम मुर्तजा को बनाया कप्तान
क्रिकेट
Hong Kong Cricket Team

