Asia Cup 2025 की तैयारियों के लिए हांगकांग ने किया स्क्वाड का ऐलान, यासिम मुर्तजा को बनाया कप्तान

आपको बता दें कि एशिया कप 2025 के ग्रुप-ए में यूएई, पाकिस्तान, भारत और ओमान को ग्रुप-ए में शामिल किया गया है। वहीं हांगकांग को ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ रखा गया है। हांगकांग की टीम अपने अभियान का आगाज 9 सितंबर को करेगी, जहां वह टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान से भिड़ेगी। इसके बाद हांगकांग 11 सितंबर को बांग्लादेश और 15 सितंबर को श्रीलंका से भिड़ेगी। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा।