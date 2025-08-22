Asia Cup 2025 की तैयारियों के लिए हांगकांग ने किया स्क्वाड का ऐलान, यासिम मुर्तजा को बनाया कप्तान

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आयोजन 9 सितंबर से यूएई (United Arab Emirates) में होने जा रहा है। इसके लिए हांगकांग ने प्रिपरेशन कैंप के लिए 20 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसकी बागडोर यासिम मुर्तजा (Yasim Murtaza) के हाथों में होगी। कैंप में प्रतिस्पर्धी मुकाबले और गहन प्रशिक्षण सत्र होंगे, जिसका उद्देश्य आठ टीमों के टूर्नामेंट के लिए रणनीतियों को बेहतर बनाना है।
हांगकांग की टीम 24 अगस्त को यूएई के लिए प्रस्थान करेगी और नवनियुक्त कोच कौशल सिल्वा और टीम के कप्तान यासिम मुर्तजा का पहला बड़ा दौरा होगा। इस टीम में अंशुमन रथ, निजाकत खान, बाबर हयात, ऐजाज खान, एहसान खान, किंचित शाह, आयुष शुक्ला और हारून अरशद जैसे प्रमुख नाम भी हैं।
हांगकांग ने एसीसी प्रीमियर कप 2024 में नेपाल को तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ मैच में हराकर एशिया कप के लिए क्वालीफाई किया था। यह पांचवीं बार है जब हांगकांग एशिया कप में खेलेगी। इससे पहले हांगकांग क्रिकेट टीम ने 2004, 2008, 2018 और 2022 में एशिया कप में हिस्सा लिया था।
आपको बता दें कि एशिया कप 2025 के ग्रुप-ए में यूएई, पाकिस्तान, भारत और ओमान को ग्रुप-ए में शामिल किया गया है। वहीं हांगकांग को ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ रखा गया है। हांगकांग की टीम अपने अभियान का आगाज 9 सितंबर को करेगी, जहां वह टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान से भिड़ेगी। इसके बाद हांगकांग 11 सितंबर को बांग्लादेश और 15 सितंबर को श्रीलंका से भिड़ेगी। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा।
यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात (उप-कप्तान), जीशान अली (विकेटकीपर), निजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमान रथ, एहसान खान, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, अनस खान, हारून मोहम्मद अरशद, अली-हसन, शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), गजनफ़र मोहम्मद, और मोहम्मद वहीद।