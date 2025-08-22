Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025 की तैयारियों के लिए हांगकांग ने किया स्क्वाड का ऐलान, यासिम मुर्तजा को बनाया कप्तान

Asia Cup 2025: हांगकांग ने एसीसी प्रीमियर कप 2024 में नेपाल को तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ मैच में हराकर एशिया कप के लिए क्वालीफाई किया था।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 22, 2025

Hong Kong Cricket Team
हांगकांग क्रिकेट टीम (Photo Cricket - IANS)

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आयोजन 9 सितंबर से यूएई (United Arab Emirates) में होने जा रहा है। इसके लिए हांगकांग ने प्रिपरेशन कैंप के लिए 20 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसकी बागडोर यासिम मुर्तजा (Yasim Murtaza) के हाथों में होगी। कैंप में प्रतिस्पर्धी मुकाबले और गहन प्रशिक्षण सत्र होंगे, जिसका उद्देश्य आठ टीमों के टूर्नामेंट के लिए रणनीतियों को बेहतर बनाना है।

हांगकांग की टीम 24 अगस्त को यूएई के लिए प्रस्थान करेगी और नवनियुक्त कोच कौशल सिल्वा और टीम के कप्तान यासिम मुर्तजा का पहला बड़ा दौरा होगा। इस टीम में अंशुमन रथ, निजाकत खान, बाबर हयात, ऐजाज खान, एहसान खान, किंचित शाह, आयुष शुक्ला और हारून अरशद जैसे प्रमुख नाम भी हैं।

हांगकांग ने एसीसी प्रीमियर कप 2024 में नेपाल को तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ मैच में हराकर एशिया कप के लिए क्वालीफाई किया था। यह पांचवीं बार है जब हांगकांग एशिया कप में खेलेगी। इससे पहले हांगकांग क्रिकेट टीम ने 2004, 2008, 2018 और 2022 में एशिया कप में हिस्सा लिया था।

ये भी पढ़ें

भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अचानक लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर किया ऐलान
क्रिकेट
Gouher Sultana

आपको बता दें कि एशिया कप 2025 के ग्रुप-ए में यूएई, पाकिस्तान, भारत और ओमान को ग्रुप-ए में शामिल किया गया है। वहीं हांगकांग को ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ रखा गया है। हांगकांग की टीम अपने अभियान का आगाज 9 सितंबर को करेगी, जहां वह टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान से भिड़ेगी। इसके बाद हांगकांग 11 सितंबर को बांग्लादेश और 15 सितंबर को श्रीलंका से भिड़ेगी। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा।

हांगकांग स्क्वाड-

यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात (उप-कप्तान), जीशान अली (विकेटकीपर), निजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमान रथ, एहसान खान, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, अनस खान, हारून मोहम्मद अरशद, अली-हसन, शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), गजनफ़र मोहम्मद, और मोहम्मद वहीद।

ये भी पढ़ें

सालों बाद प्रज्ञान ओझा की लगी लॉटरी! अचानक BCCI को आई इस गेंदबाज की याद
क्रिकेट
Pragyan Ojha

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

22 Aug 2025 07:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 की तैयारियों के लिए हांगकांग ने किया स्क्वाड का ऐलान, यासिम मुर्तजा को बनाया कप्तान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.