एशिया कप जीते कोई भी, टूर्नामेंट के बाद फिर से आपस में भिड़ेंगी ये दोनों टीमें, देखें शेड्यूल

क्रिकेट फैंस के लिए सितंबर के महीने से रोमांचक दौर शुरू होने वाला है। पाकिस्तान-यूएई-अफगानिस्तान टी20 सीरीज, एशिया कप 2025, महिला वनडे विश्व कप का आयोजन होना है। इसी बीच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीमित ओवरों की सीरीज भी होगी। यह सीरीज एशिया कप के बाद आयोजित होगी। सीमित ओवरों की सीरीज के लिए अफगानिस्तान बांग्लादेश की मेजबानी करेगा। सीरीज के दौरान तीन टी20 और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। टी20 सीरीज 2, 3 और 5 अक्टूबर को आयोजित होगी। वहीं, वनडे सीरीज 8, 11 और 14 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।