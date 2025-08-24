Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप जीते कोई भी, टूर्नामेंट के बाद फिर से आपस में भिड़ेंगी ये दोनों टीमें, देखें शेड्यूल

Asia Cup 2025 के लिए बांग्लादेश और अफगानिस्तान को ग्रुप B में रखा गया है। दोनों टीमों ने आज तक खिताब नहीं जीता है, हालांकि अपने प्रदर्शन ने बड़ी टीमों को परेशान जरूर किया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 24, 2025

बांग्लादेश और अफगानिस्ता की टीमें एशिया कप के बाद खेलेंगी वनडे और टी20 सीरीज (फोटो- IANS)
बांग्लादेश और अफगानिस्ता की टीमें एशिया कप के बाद खेलेंगी वनडे और टी20 सीरीज (फोटो- IANS)

क्रिकेट फैंस के लिए सितंबर के महीने से रोमांचक दौर शुरू होने वाला है। पाकिस्तान-यूएई-अफगानिस्तान टी20 सीरीज, एशिया कप 2025, महिला वनडे विश्व कप का आयोजन होना है। इसी बीच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीमित ओवरों की सीरीज भी होगी। यह सीरीज एशिया कप के बाद आयोजित होगी। सीमित ओवरों की सीरीज के लिए अफगानिस्तान बांग्लादेश की मेजबानी करेगा। सीरीज के दौरान तीन टी20 और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। टी20 सीरीज 2, 3 और 5 अक्टूबर को आयोजित होगी। वहीं, वनडे सीरीज 8, 11 और 14 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

शारजाह में होंगे टी20 मैच

सीरीज का आयोजन यूएई में होगा, जो अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगे कहा कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि एकदिवसीय मैच अबू धाबी के शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

AUS vs SA 3rd ODI Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को रौंदा, कंगारुओं ने लिखा नया कीर्तिमान
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में हराया (फोटो- IANS)

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने एक बयान में कहा, "हमें इस सीरीज में बांग्लादेश की मेजबानी करने पर गर्व है। यह दौरा हमारी साझेदारी की मजबूती और तटस्थ स्थानों पर भी विश्व स्तरीय क्रिकेट अनुभव प्रदान करने की हमारी संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रशंसक रोमांचक मैचों और शीर्ष-स्तरीय प्रतिस्पर्धा का बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं।" बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सीईओ निजामुद्दीन चौधरी ने कहा, "मैं इस सीरीज की मेजबानी और उनके निरंतर सहयोग की भावना के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।"

एशिया कप के लिए एक ही ग्रुप में दोनों टीमें

उन्होंने कहा, "हम यूएई में अफगानिस्तान के साथ होने वाली एक प्रतिस्पर्धी और रोमांचक सीमित ओवरों की सीरीज के लिए उत्सुक हैं। यह दौरा न केवल एशिया कप के बाद मूल्यवान प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत करता है, बल्कि हमारे दोनों क्रिकेट बोर्डों के बीच आपसी सम्मान और मजबूत संबंधों को भी दर्शाता है।" एशिया कप में बांग्लादेश और अफगानिस्तान ग्रुप बी में हैं। दोनों का लीग चरण का मुकाबला 16 सितंबर को शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी में खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

24 Aug 2025 06:53 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप जीते कोई भी, टूर्नामेंट के बाद फिर से आपस में भिड़ेंगी ये दोनों टीमें, देखें शेड्यूल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.