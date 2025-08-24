Asia Cup 2025 के अफगानिस्तान की टीम का ऐलान, राशिद खान की अगुवाई वाले स्क्वॉड में स्पिनर्स की भरमार

Afghanistan Squad Announce for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) की ओर से भी टीम का ऐलान कर दिया गया है। एसीबी ने 17 सदस्यीय टीम घोषित की है। वहीं, तीन प्‍लेयर्स को रिजर्व में रखा है। एशिया कप 2025 में अफगानी टीम की कमान दिग्गज ऑलराउंडर राशिद खान को सौंपी गई है। इस टीम की सबसे खास बात ये है कि यूएई के स्पिन ट्रैक को देखते हुए इसमें स्पिनरों की भरमार है। इसके साथ ही अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी हैं तो कई युवा प्‍लेयर्स को भी टीम में शामिल किया गया है।