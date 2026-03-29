‘ये विराट का बेस्ट परफॉरमेंस नहीं था’ कोहली की शानदार पारी पर इस दिग्गज के बयान ने किया सबको हैरान

टी20 और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके विराट कोहली अब सिर्फ वनडे और आईपीएल में नजर आते हैं। लेकिन रायुडू का मानना है कि विराट का टेस्ट छोड़ना भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि उनका करियर खत्म होने के करीब भी है। उनमें अभी भी 5 से 6 साल का बेहतरीन क्रिकेट बचा है।'

रायुडू ने एक बड़ा सुझाव देते हुए कहा, 'विराट को टेस्ट क्रिकेट में वापसी करनी चाहिए, और वो भी एक कप्तान के तौर पर। मेरी नजर में वो भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन रेड-बॉल कप्तान रहे हैं।'