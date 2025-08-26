Asia Cup 2025 के लिए अभी तक 6 टीमों का हुआ ऐलान, यहां देखें सभी के फुल स्क्वॉड

Asia Cup 2025 All Squads Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के चलते एशिया कप 2025 का आयोजन हाईब्रिड मॉडल के आधार पर यूएई में किया जाएगा। इस मेगा इवेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा। वहीं, भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगी, जबकि चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से आमना-सामना 14 सितंबर को होगा। इस टूर्नामेंट के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग के बाद ओमान ने भी अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। हालांकि श्रीलंका और यूएई की टीम घोषित होनी अभी बाकी है। यहां आप घोषित सभी स्क्वॉड देख सकते हैं।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।
रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल।
सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम।
लिटन दास (कप्तान), तन्ज़िद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन
स्टैंडबाय खिलाड़ी: सौम्या सरकार, मेहदी हसन मिराज, तनवीर इस्लाम, हसन महमूद।
राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फारिक अहमद मलिक, नवीन-उल-हक और फजलहक फारूकी।
रिजर्व: वफीउल्लाह ताराखल, नांग्याल खरोटे, अब्दुल्ला अहमदजई।
यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, आदिल महमूद, जीशान अली (विकेटकीपर), एहसान खान, अनस खान, शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), कल्हण चल्लू, हारून अरशद, निजाकत खान, आयुष शुक्ला, अली हसन, नसरुल्ला राणा, ऐजाज खान, मोहम्मद गजनफर, मार्टिन कोएत्जी, अतीक इकबाल, मोहम्मद वहीद, अंशुमन रथ और किंचित शाह।
जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद और समय श्रीवास्तव।
अभी घोषित नहीं
अभी घोषित नहीं