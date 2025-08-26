Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025 के लिए अभी तक 6 टीमों का हुआ ऐलान, यहां देखें सभी के फुल स्क्वॉड

Asia Cup 2025 All Squads Updates: 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 का सभी क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इस टूर्नामेंट के लिए अभी तक भारत-पाकिस्‍तान समेत 6 टीमों ने अपने स्‍क्‍वॉड का ऐलान कर दिया है, जबकि दो के होने बाकी हैं।

भारत

lokesh verma

Aug 26, 2025

Asia cup 2025
एशिया कप 2025 (फोटो सोर्स: एक्‍स@/AsianCricketCouncil)

Asia Cup 2025 All Squads Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के चलते एशिया कप 2025 का आयोजन हाईब्रिड मॉडल के आधार पर यूएई में किया जाएगा। इस मेगा इवेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा। वहीं, भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगी, जबकि चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से आमना-सामना 14 सितंबर को होगा। इस टूर्नामेंट के लिए भारत, पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश, अफगानिस्‍तान और हांगकांग के बाद ओमान ने भी अपने स्‍क्‍वॉड का ऐलान कर दिया है। हालांकि श्रीलंका और यूएई की टीम घोषित होनी अभी बाकी है। यहां आप घोषित सभी स्‍क्‍वॉड देख सकते हैं।

टीम इंडिया स्‍क्‍वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।

ये भी पढ़ें

पक्षपात और स्टार संस्कृति… पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने खोली टीम इंडिया के कप्तान और सेलेक्टर्स की पोल
क्रिकेट
Manoj Tiwary on Team India

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल।

पाकिस्तान का स्‍क्‍वॉड

सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम।

बांग्लादेश का स्‍क्‍वॉड 

लिटन दास (कप्तान), तन्ज़िद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन

स्टैंडबाय खिलाड़ी: सौम्या सरकार, मेहदी हसन मिराज, तनवीर इस्लाम, हसन महमूद।

अफगानिस्तान का स्‍क्‍वॉड

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फारिक अहमद मलिक, नवीन-उल-हक और फजलहक फारूकी।

रिजर्व: वफीउल्लाह ताराखल, नांग्याल खरोटे, अब्दुल्ला अहमदजई।

हांगकांग का स्‍क्‍वॉड

यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, आदिल महमूद, जीशान अली (विकेटकीपर), एहसान खान, अनस खान, शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), कल्हण चल्लू, हारून अरशद, निजाकत खान, आयुष शुक्ला, अली हसन, नसरुल्ला राणा, ऐजाज खान, मोहम्मद गजनफर, मार्टिन कोएत्जी, अतीक इकबाल, मोहम्मद वहीद, अंशुमन रथ और किंचित शाह।

ओमान का स्‍क्‍वॉड

जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद और समय श्रीवास्तव।

श्रीलंका का स्‍क्‍वॉड

अभी घोषित नहीं

यूएई का स्‍क्‍वॉड

अभी घोषित नहीं

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

26 Aug 2025 11:08 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 के लिए अभी तक 6 टीमों का हुआ ऐलान, यहां देखें सभी के फुल स्क्वॉड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.