Asia Cup 2025 के लिए अभी तक 6 टीमों का हुआ ऐलान, यहां देखें सभी के फुल स्क्वॉड

Asia Cup 2025 All Squads Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के चलते एशिया कप 2025 का आयोजन हाईब्रिड मॉडल के आधार पर यूएई में किया जाएगा। इस मेगा इवेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा। वहीं, भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगी, जबकि चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से आमना-सामना 14 सितंबर को होगा। इस टूर्नामेंट के लिए भारत, पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश, अफगानिस्‍तान और हांगकांग के बाद ओमान ने भी अपने स्‍क्‍वॉड का ऐलान कर दिया है। हालांकि श्रीलंका और यूएई की टीम घोषित होनी अभी बाकी है। यहां आप घोषित सभी स्‍क्‍वॉड देख सकते हैं।