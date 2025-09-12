Asia Cup 2025: एशिया कप के तीसरे मैच में 7 विकेट से जीता बांग्लादेश, हांगकांग से 11 साल पुराना हिसाब बराबर

एशिया कप 2025 के चौथे और ग्रुप A के दूसरे मुकाबले में ओमान और पाकिस्तान अपने अभियान का आगाज करेंगी। पाकिस्तान 2 बार एशिय कप का खिताब जीत चुकी है तो ओमान के लिए यहां तक पहुंचना की बड़ी बात है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ वे अपना 100 प्रतिशत देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर लाइव देखा जा सकता है।