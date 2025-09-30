‘झुक गया सिर…’, भारत को वर्ल्डकप जिताने वाले दिग्गज विकेटकीपर ने एशिया कप में टीम इंडिया की हरकतों पर उठाए सवाल

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
एशिया कप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम ने जो पूरे टूर्नामेंट में किया है, उसकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाने का फैसला हो या मोहसिन नकवी के हाथों से फाइनल के बाद ट्रॉफी ठुकराना। सोमवार देर रात 1983 वर्ल्डकप टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज सैयद किरमानी ने भी टीम इंडिया की जीत के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो टीम इंडिया ने इस एशिया कप में किया है, उसे देखकर सिर झुकाने का मन करता है।
सैयद किरमानी ने कहा, "जिस तरह से चारों तरफ क्रिकेट खेला जा रहा है। खेल में जरा सा भी खेला भावना नहीं रही। मैदान पर बहुत ही असभ्य और अहंकारी व्यवहार देखने को मिला है। मुझे हर तरफ से संदेश मिल रहे हैं कि भारतीय टीम ने क्या किया है? मैदान पर कौन सी राजनीति चल रही है? मुझे ये बातें सुनकर शर्म आती है। क्रिकेटरों के मौजूदा दौर को क्या हो गया है। एशिया कप में जो हुआ वो घिनौना है। ये शब्द मेरे मैसेज में आए हैं। खेल के मैदान में, खासकर क्रिकेट में, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, वो मेरे लिए बहुत निराशाजनक है।"
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, " जो भी हुआ वो सही नहीं है। खेलों में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। राजनीति को पीछे छोड़ दीजिए। खेल के मैदान से बाहर जो कुछ भी हुआ है, उसे वहीं रहने दीजिए। इसे अपनी जीत की राशि या क्रिकेट के इस महान खेल से अपनी कमाई से मत जोड़िए।"
आपको बता दें कि रविवार को टीम इंडिया की जीत के बाद कुलदीप यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मंच पर मौजूद अन्य व्यक्तियों से अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त किए, जबकि सलमान ने नकवी से उपविजेता का चेक स्वीकार किया। भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लिया।
