Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘झुक गया सिर…’, भारत को वर्ल्डकप जिताने वाले दिग्गज विकेटकीपर ने एशिया कप में टीम इंडिया की हरकतों पर उठाए सवाल

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया लेकिन कई विवादों का जन्म हो गया। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी मोहसिन नकवी से नहीं ली तो उन्होंने भी किसी और के हाथों ट्रॉफी नहीं देने दी।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 30, 2025

Indian Cricket Team

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम ने जो पूरे टूर्नामेंट में किया है, उसकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाने का फैसला हो या मोहसिन नकवी के हाथों से फाइनल के बाद ट्रॉफी ठुकराना। सोमवार देर रात 1983 वर्ल्डकप टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज सैयद किरमानी ने भी टीम इंडिया की जीत के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो टीम इंडिया ने इस एशिया कप में किया है, उसे देखकर सिर झुकाने का मन करता है।

टीम इंडिया की हरकतों को बताया अहंकारी

सैयद किरमानी ने कहा, "जिस तरह से चारों तरफ क्रिकेट खेला जा रहा है। खेल में जरा सा भी खेला भावना नहीं रही। मैदान पर बहुत ही असभ्य और अहंकारी व्यवहार देखने को मिला है। मुझे हर तरफ से संदेश मिल रहे हैं कि भारतीय टीम ने क्या किया है? मैदान पर कौन सी राजनीति चल रही है? मुझे ये बातें सुनकर शर्म आती है। क्रिकेटरों के मौजूदा दौर को क्या हो गया है। एशिया कप में जो हुआ वो घिनौना है। ये शब्द मेरे मैसेज में आए हैं। खेल के मैदान में, खासकर क्रिकेट में, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, वो मेरे लिए बहुत निराशाजनक है।"

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, " जो भी हुआ वो सही नहीं है। खेलों में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। राजनीति को पीछे छोड़ दीजिए। खेल के मैदान से बाहर जो कुछ भी हुआ है, उसे वहीं रहने दीजिए। इसे अपनी जीत की राशि या क्रिकेट के इस महान खेल से अपनी कमाई से मत जोड़िए।"

आपको बता दें कि रविवार को टीम इंडिया की जीत के बाद कुलदीप यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मंच पर मौजूद अन्य व्यक्तियों से अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त किए, जबकि सलमान ने नकवी से उपविजेता का चेक स्वीकार किया। भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Sports News

Published on:

30 Sept 2025 01:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘झुक गया सिर…’, भारत को वर्ल्डकप जिताने वाले दिग्गज विकेटकीपर ने एशिया कप में टीम इंडिया की हरकतों पर उठाए सवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान की वापसी; नसीम को नहीं मिली जगह

क्रिकेट

Asia Cup Final: मैच लाइव था, वर्ना पाकिस्तान खुद को विजेता घोषित कर देता, बीजेपी के बड़े मंत्री ने एशिया कप फाइनल पर ली चुटकी

Asia Cup final Controversary
खेल

मोहसिन नकवी से सूर्यकुमार यादव ने हाथ भी मिलाया और हंसकर बात भी की, देखें वायरल Video

Mohsin Naqvi handshak with suryakumar yadav
क्रिकेट

INDW vs SLW: टीम इंडिया का वर्ल्डकप में आरंभ होगा प्रचंड या श्रीलंका देगी झटका ? जानें हेड टू हेड आंकड़े

Cricket World Cup 2025
क्रिकेट

एशिया कप के फाइनल में हार के बाद सलमान आगा का बड़ा ऐलान, सूर्यकुमार की तरह ये काम करेगी पूरी टीम

Suryakumar yadav and salman agha
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.