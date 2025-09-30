‘झुक गया सिर…’, भारत को वर्ल्डकप जिताने वाले दिग्गज विकेटकीपर ने एशिया कप में टीम इंडिया की हरकतों पर उठाए सवाल

सैयद किरमानी ने कहा, "जिस तरह से चारों तरफ क्रिकेट खेला जा रहा है। खेल में जरा सा भी खेला भावना नहीं रही। मैदान पर बहुत ही असभ्य और अहंकारी व्यवहार देखने को मिला है। मुझे हर तरफ से संदेश मिल रहे हैं कि भारतीय टीम ने क्या किया है? मैदान पर कौन सी राजनीति चल रही है? मुझे ये बातें सुनकर शर्म आती है। क्रिकेटरों के मौजूदा दौर को क्या हो गया है। एशिया कप में जो हुआ वो घिनौना है। ये शब्द मेरे मैसेज में आए हैं। खेल के मैदान में, खासकर क्रिकेट में, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, वो मेरे लिए बहुत निराशाजनक है।"