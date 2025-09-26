मोहम्मद कैफ को जसप्रीत बुमराह ने दिया करारा जवाब, पूर्व क्रिकेटर ने इस कदम को बताया था खतरनाक

Mohammad Kaif vs Jasprit Bumrah: सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में खेल रही हैं। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के बीच अहम मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने जसप्रीत बुमराह को लेकर सोशल मीडिया 'एक्स' पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया, जिससे ना उनके तमाम चाहने वालों को नागवार गुजरा बल्कि इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस का दौर शुरू गया। ऐसे मामले को बिगड़ता देख मोहम्मद कैफ ने मामले को शांत करने की कोशिश की है।