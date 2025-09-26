Patrika LogoSwitch to English

मोहम्मद कैफ को जसप्रीत बुमराह ने दिया करारा जवाब, पूर्व क्रिकेटर ने इस कदम को बताया था खतरनाक

Asia Cup 2025 में जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस पर जसप्रीत बुमराह की तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त किए जाने पर विवाद बढ़ता देख मोहम्मद कैफ ने मामले को शांत करना ही मुनासिब समझा।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 26, 2025

jasprit bumrah and mohammad kaif
जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद कैफ (Photo Credit - IANS)

Mohammad Kaif vs Jasprit Bumrah: सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में खेल रही हैं। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के बीच अहम मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने जसप्रीत बुमराह को लेकर सोशल मीडिया 'एक्स' पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया, जिससे ना उनके तमाम चाहने वालों को नागवार गुजरा बल्कि इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस का दौर शुरू गया। ऐसे मामले को बिगड़ता देख मोहम्मद कैफ ने मामले को शांत करने की कोशिश की है।

दरअसल, मोहम्मद कैफ ने एक्स पर जसप्रीत बुमराह को लेकर पोस्ट में लिखा, रोहित के नेतृत्व में जसप्रीत बुमराह आमतौर पर 1, 13, 17, 19 ओवर फेंकते थे। एशिया कप में सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में उन्होंने शुरुआत में तीन ओवर का स्पैल डाला। चोट से बचने के लिए जसप्रीत बुमराह इन दिनों शरीर को गर्म रखते हुए गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। विश्व कप में मजबूत टीमों के खिलाफ बचे 14 ओवरों में से बुमराह का 1 ओवर बल्लेबाजों के लिए बड़ी राहत वाली बात होगी, इससे भारत को नुकसान हो सकता है।

मोहम्मद कैफ के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने पोस्ट में लिखा, गलत, फिर गलत। जसप्रीत बुमराह के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रशंसक दो धड़े में बंटे हुए नजर आए। कोई जसप्रीत बुमराह तो कोई मोहम्मद कैफ के समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई पड़ दे रहा है।

जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद कैफ के प्रशंसकों के बीच सोशल मीडिया पर मामला बढ़ता ही जा रहा था। मोहम्मद कैफ को भी लगा कि जसप्रीत बुमराह को यह अच्छा नहीं लगा है। ऐसे में मोहम्मद कैफ ने मामले को शांत करने की कोशिश की और जसप्रीत बुमराह को लेकर एक और पोस्ट किया, जिसमें उनकी भूमिका को सहारा।

मोहम्मद कैफ ने 'एक्स' पर लिखा, ''कृपया इसे एक शुभचिंतक और प्रशंसक की क्रिकेट संबंधी टिप्पणी के रूप में लें। आप भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विजेता हैं और मुझे पता है कि मैदान पर भारत के रंग में रंगे कपड़े पहनकर अपना सब कुछ झोंकने की जरूरत होती है।''

क्रिकेट

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

26 Sept 2025 09:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मोहम्मद कैफ को जसप्रीत बुमराह ने दिया करारा जवाब, पूर्व क्रिकेटर ने इस कदम को बताया था खतरनाक

