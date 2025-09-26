Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025 Final में भारत से भिड़ंत से पहले ICC ने पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 फाइनल से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस राऊफ को आईसीसी की ओर से जुर्माना लगाया गया है, जबकि साबिहजादा फहरान को चेतावनी दी गई है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 26, 2025

Haris Rauf
हारिस राऊफ, पाकिस्तानी क्रिकेटर

IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबले से पहले पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, पाकिस्तान के क्रिकेटर साहिबजादा फरहान और हारिस राऊफ के उकसावे वाले सेलिब्रेशन पर आज शुक्रवार को सुनवाई हुई।

इस सुनवाई में आईसीसी (ICC) ने 21 सितंबर को दुबई में सुपर-4 मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को जहां गनशॉट सेलिब्रेशन के लिए चेतावनी दी, वहीं उकसावे के लिए हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया।

यहां यह बता दें कि 21 सितंबर को हुए एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों के अभद्र व्यवहार की शिकायत भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से की गई थी। मैच में साहिबजादा फरहान ने जहां गन सेलिब्रेशन किया था, वहीं हारिस राऊफ ने बाउंड्री लाइन पर प्लेन गिराने का इशारा किया था और अंगुली से 6-0 का इशारा किया था। हारिस राऊफ का यह व्यवहार खेल भावना को भड़काने वाला था।

खबर अपडेट हो रही है..

Updated on:

26 Sept 2025 06:42 pm

Published on:

26 Sept 2025 06:33 pm

Asia Cup 2025 Final में भारत से भिड़ंत से पहले ICC ने पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका

