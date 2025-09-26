Asia Cup 2025 Final में भारत से भिड़ंत से पहले ICC ने पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका

यहां यह बता दें कि 21 सितंबर को हुए एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों के अभद्र व्यवहार की शिकायत भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से की गई थी। मैच में साहिबजादा फरहान ने जहां गन सेलिब्रेशन किया था, वहीं हारिस राऊफ ने बाउंड्री लाइन पर प्लेन गिराने का इशारा किया था और अंगुली से 6-0 का इशारा किया था। हारिस राऊफ का यह व्यवहार खेल भावना को भड़काने वाला था।