Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा लेकर बड़ा अपडेट, मुंबई में भारी बारिश के चलते होगी देरी

Asia Cup 2025 India Squad Announcement Updates: बीसीसीआई की ओर से आज 19 अगस्‍त को एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की जानी है, लेकिन इससे पहले क्रिकेट फैंस के लिए अच्‍छी खबर नहीं है। जारी अपडेट में कहा गया है कि मुंबई में भारी बारिश के कारण टीम चयन की प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस वजह से भारतीय टीम के चयन की जानकारी देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी होने की संभावना है। हालांकि अभी तक ये स्‍पष्‍ट नहीं है कि प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कितनी देरी होगी।