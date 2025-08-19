Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा लेकर बड़ा अपडेट, मुंबई में भारी बारिश के चलते होगी देरी

Asia Cup 2025 India Squad Announcement Updates: बीसीसीआई को आज 19 अगस्‍त को एशिया कप के लिए भारतीय टीम का चयन करना था, लेकिन मुंबई में भारी बारिश के चलते इसमें देरी हो रही है। ऐसे में टीम चयन की घोषणा में देरी हो सकती है।

lokesh verma

Aug 19, 2025

मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (फोटो सोर्स: ANI)

Asia Cup 2025 India Squad Announcement Updates: बीसीसीआई की ओर से आज 19 अगस्‍त को एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की जानी है, लेकिन इससे पहले क्रिकेट फैंस के लिए अच्‍छी खबर नहीं है। जारी अपडेट में कहा गया है कि मुंबई में भारी बारिश के कारण टीम चयन की प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस वजह से भारतीय टीम के चयन की जानकारी देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी होने की संभावना है। हालांकि अभी तक ये स्‍पष्‍ट नहीं है कि प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कितनी देरी होगी।

चयन प्रक्रिया भी बाधित

बता दें कि एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की घोषणा को लेकर प्रेस कॉन्‍फ्रेंस का समय 19 अगस्‍त दोपहर 1.30 बजे होनी थी। इससे पहले मुंबई स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के हेड ऑफिस में अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति की बैठक होनी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण चयन प्रक्रिया भी बाधित हो गई है।

भारतीय महिला टीम की घोषणा में भी होगी देरी!

आज दोपहर 3.30 बजे आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा को लेकर भी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस होनी थी, जिसमें महिला चयन समिति अध्‍यक्ष नीतू डेविड और कप्तान हरमनप्रीत कौर को उपस्थित होना था। लेकिन, बारिश की वजह से इसमें भी देरी हो सकती है।

Updated on:

19 Aug 2025 11:56 am

Published on:

19 Aug 2025 11:39 am

