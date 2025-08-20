Asia Cup 2025 में बिना किसी ट्रेंनिंग कैंप के उतरेगी भारतीय टीम, इतनी तारीख को दुबई के लिए भरेगी उड़ान

No Training Camp for Team India: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 शुरू होने से चार या पांच दिन पहले दुबई के लिए उड़ान भरेगी। दुबई और अबू धाबी में आयोजित होने वाला इस आठ देशों के टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा। टीम इंडिया टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से करेगी। इसके बाद चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा। बीसीसीआई ने मंगलवार को कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में इस बड़े आयोजन के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाया गया है।