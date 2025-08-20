Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

Asia Cup 2025 में बिना किसी ट्रेंनिंग कैंप के उतरेगी भारतीय टीम, इतनी तारीख को दुबई के लिए भरेगी उड़ान

No Training Camp for Team India: Asia Cup 2025 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम बगैर किसी ट्रेनिंग सेशन के ही उतरेगी। रिपोर्ट की मानें तो इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम का कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं होगा और वह 4 या 5 सितंबर को दुबई के लिए उड़ान भरेगी।

भारत

lokesh verma

Aug 20, 2025

No Training Camp for Team India
भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: X@/BCCI)

No Training Camp for Team India: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 शुरू होने से चार या पांच दिन पहले दुबई के लिए उड़ान भरेगी। दुबई और अबू धाबी में आयोजित होने वाला इस आठ देशों के टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा। टीम इंडिया टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से करेगी। इसके बाद चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा। बीसीसीआई ने मंगलवार को कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में इस बड़े आयोजन के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाया गया है।

4 या 5 सितंबर को रवाना होगी टीम

दरअसल, न्यूज24 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टीम 4 या 5 सितंबर को दुबई के लिए रवाना होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम के लिए कोई प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं किया जाएगा। जबकि भारत ने आखिरी बार जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली थी। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि चयनकर्ताओं ने कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं लगाने का फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि वे आईपीएल 2025 में अपने प्‍लेयर्स के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं।

पाकिस्‍तान से तीन बार हो सकती है भिड़ंत

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से आमना-सामना ग्रुप चरण में 14 सितंबर को होगा। अगर दोनों टीमें सुपर फोर में जगह बनाने में सफल होती है तो फिर दूसरी बार भिड़ंत होगी। अगर दोनों टीम सुपर-4 में टॉप-2 में जगह बनाती हैं तो फिर तीसरी बार दोनों आमने-सामने होंगे।

एशिया कप के लिए भारत के ग्रुप चरण के मैच

10 सितंबर - भारत बनाम यूएई
14 सितंबर - भारत बनाम पाकिस्तान
19 सितंबर - भारत बनाम ओमान

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

स्टैंडबाय प्‍लेयर: यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल।

एशिया कप 2025

Published on:

20 Aug 2025 02:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 में बिना किसी ट्रेंनिंग कैंप के उतरेगी भारतीय टीम, इतनी तारीख को दुबई के लिए भरेगी उड़ान

