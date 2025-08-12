12 अगस्त 2025,

AUS vs SA 2nd T20: साउथ अफ्रीका ने रोका विजय रथ, घर में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी हार

AUS vs SA: साउथ अफ्रीका ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। अब 16 अगस्त को टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला निर्णायक होगा।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 12, 2025

Dewald Brevis
दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर डेवाल्ड ब्रेविस (Photo Credit - IANS)

AUS vs SA 2nd T20: साउथ अफ्रीका ने डार्विन में मंगलवार को खेले गए दूसरे T-20 मैच को 53 रन से जीता। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 9 मैचों से चले आ रहे विजय रथ को साउथ अफ्रीका ने रोक दिया। इतना ही नहीं यह T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए उसी के घर में रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी हार है। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। अब 16 अगस्त को टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला निर्णायक होगा।

ऑस्ट्रेलिया ने साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर 89 रन से T-20 मुकाबला गंवाया था। यह मैच सिडनी में खेला गया। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने ही घर पर 37 रन से वेस्टइंडीज और भारत के खिलाफ टी20 मैच हार चुकी है। 12 अगस्त को खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने सात विकेट खोकर 218 रन बनाए। टीम 57 रन तक तीन विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन यहां से डेवाल्ड ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 126 रन जुटाते हुए टीम को विशाल स्कोर की ओर ला दिया।

ब्रेविस 56 गेंदों में आठ छक्कों और 12 चौकों की मदद से 125 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि स्टब्स ने 22 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन ड्वारशुइस और ग्लेन मैक्सवेल ने दो-दो विकेट हासिल किए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 17.4 ओवरों में महज 165 रन पर सिमट गई। टीम ने 29 रन तक ट्रेविस हेड (5) और कैमरून ग्रीन (9) का विकेट गंवा दिया था।

यहां से टिम डेविड ने कप्तान मिचेल मार्श के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 रन जुटाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। मार्श 13 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं, डेविड ने 24 गेंदों में चार छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 50 रन की तूफानी पारी खेली। इनके अलावा एलेक्स कैरी ने ऑस्ट्रेलिया के खाते में 26 रन जोड़े, लेकिन जीत नहीं दिला सके। साउथ अफ्रीका के लिए कॉर्बिन बॉश और क्वेना मफाका ने तीन-तीन शिकार किए। ताबड़तोड़ पारी के लिए ब्रेविस को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

