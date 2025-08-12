AUS vs SA 2nd T20: साउथ अफ्रीका ने रोका विजय रथ, घर में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी हार

ऑस्ट्रेलिया ने साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर 89 रन से T-20 मुकाबला गंवाया था। यह मैच सिडनी में खेला गया। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने ही घर पर 37 रन से वेस्टइंडीज और भारत के खिलाफ टी20 मैच हार चुकी है। 12 अगस्त को खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने सात विकेट खोकर 218 रन बनाए। टीम 57 रन तक तीन विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन यहां से डेवाल्ड ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 126 रन जुटाते हुए टीम को विशाल स्कोर की ओर ला दिया।