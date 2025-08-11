AUS vs SA, 2nd T20 Match Preview: ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर जमाएगा कब्जा या साउथ अफ्रीका करेगा पलटवार?

ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 मैच में टिम डेविड की शानदार पारी के दम पर 178 रन बनाए थे। डेविड ने 52 गेंदों में 8 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 83 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से क्वेना मफाका ने चार विकेट अपने नाम किए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम निर्धारित ओवरों में नौ विकेट खोकर 161 रन ही बना सकी। रयान रिकेल्टन ने 55 गेंदों में 71 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।