AUS vs SA, 3rd T20: डेवाल्ड ब्रेविस का तूफानी अर्द्धशतक, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया मुश्किल लक्ष्य

AUS vs SA, 3rd T20: साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया से टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन एलिस ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, जबकि जोश हेजलवुड और एडम जाम्पा को 2-2 सफलताएं नसीब हुई।