AUS vs SA, 3rd T20: डेवाल्ड ब्रेविस का तूफानी अर्द्धशतक, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया मुश्किल लक्ष्य

AUS vs SA, 3rd T20: साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया से टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन एलिस ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, जबकि जोश हेजलवुड और एडम जाम्पा को 2-2 सफलताएं नसीब हुई।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान एडेन मार्करम (1 रन), रयान रिकेल्टन (13 रन) और लुहान ड्रे-प्रिटोरियस (24 रन) जल्द आउट हो गए। ऐसे में डेवाल्ड ब्रेविस ने 26 गेंदों में 1 चौके और 6 छक्के संग शानदार अर्द्धशतक (53 रन) ठोका और टीम को मुश्किल हालात से उबारा।
हालांकि 11.4वें ओवर में डेवाल्ड ब्रेविस के आउट होने के बाद ट्रिस्टन स्टब्स और रसी वैन डेर ड्यूसेन ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 24 गेंद में 27 रन की साझेदारी की। ट्रिस्टन स्टब्स 25 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट 16वें ओवर में गिरा।
ट्रिस्टन स्टब्स के आउट होने के बाद रसी वैन डेर ड्यूसेन ने कॉर्बिन बॉश (1), सेनुरन मुथुसामी (9 रन) और कगिसो रबाडा (नाबाद 4 रन) के साथ मिलकर टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन तक पहुंचाया और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का लक्ष्य दिया। रसी वैन डेर ड्यूसेन 26 गेंद में नाबाद 38 रन बनाए।