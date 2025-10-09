Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वर्ल्ड कप में हार की हैट्रिक के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान का गुस्सा, अपनी इन खिलाडि़यों के सिर फोड़ा ठीकरा

AUS W vs PAK W Match Highlights: ऑस्‍ट्रेलिया ने बेथ मूनी के शतक के दम पर पाकिस्‍तान को 107 रन से हरा दिया। ये महिला वर्ल्‍ड कप 2025 की उसकी लगातार तीसरी हार है। इस हार से निराश पाकिस्‍तानी कप्‍तान फातिमा सना ने सीधे तौर पर अपनी बल्‍लेबाजों को दोषी ठहराया।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 09, 2025

AUS W vs PAK W Match Highlights

पाकिस्‍तान महिला क्रिकेट टीम की कप्‍तान फातिमा सना। (फोटो सोर्स: IANS)

AUS W vs PAK W Match Highlights: महिला विश्व कप का नौवां मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में बुधवार को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी ने बेहतरीन शतक लगाते हुए टीम को यादगार जीत दिलाई। पाकिस्‍तान की ये टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार है और वह अभी भी बगैर खाता खोले पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर है। यहां से उसका बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। इस अहम मुकाबले में हार से निराश पाकिस्‍तान की कप्‍तान फातिमा सना ने सीधे तौर पर अपने बल्‍लेबाजों को जिम्‍मेदार ठहराया।

हमारी लड़कियों की ऊर्जा कम हो गई थी- सना

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना मुझे लगता है कि हम पहले 20 ओवरों में शीर्ष पर थे और उसके बाद बेथ मूनी ने अच्छा खेला। हमारी लड़कियों की ऊर्जा कम हो गई थी और हमें इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आप शीर्ष पर हैं, तो आपको आखिरी गेंद तक शीर्ष पर बने रहना होगा। हमें उस तरह की ऊर्जा की ज़रूरत है। बेथ मूनी का खेल देखना शानदार था। 

'हमें 190 और 200 के आंकड़े को छूना होगा'

सना ने कहा कि हमने सिर्फ़ इसलिए गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया, क्योंकि पिच धीमी और टर्निंग थी, हमारे स्पिनरों ने उन पिचों पर अच्छा प्रदर्शन किया। हम जानते हैं कि हमारे पास पाकिस्तानी टीम के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं। लेकिन, हमें बल्लेबाज़ों से बात करनी होगी, जिन्हें लंबे समय तक बल्लेबाज़ी करनी होगी। हमें 190 और 200 के आंकड़े को छूना होगा। हम आपस में बात करेंगे।

एलिसा हीली ने की मून्‍स की तारीफ

वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने कहा कि मुझे लगता है कि यह शायद मून्स द्वारा खेली गई सबसे बेहतरीन पारियों में से एक है। मैंने अब तक अपने पूरे करियर में उन्हें कई बार बल्लेबाज़ी करते देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से उन सबसे बेहतरीन पारियों में से एक है, जो मैंने खेली हैं। उनकी बदौलत, हम स्कोरबोर्ड पर आ गए। मेरा मतलब है, एक समय मुझे लगता है कि हम 150-160 रन बना सकते थे और उसे बचाने की कोशिश कर सकते थे। इसलिए 200 से ऊपर का स्कोर बनाना उनके और किंग के आखिरी ओवरों में किए गए प्रयासों का एक बड़ा सबूत था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Updated on:

09 Oct 2025 07:17 am

Published on:

09 Oct 2025 07:14 am

Hindi News / Sports / Cricket News / वर्ल्ड कप में हार की हैट्रिक के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान का गुस्सा, अपनी इन खिलाडि़यों के सिर फोड़ा ठीकरा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

‘मैं खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सलेक्शन…’: मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर तोड़ी चुप्पी

Mohammed Shami
क्रिकेट

IND vs WI 2nd Test: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट में टीम इंडिया में 2 बड़े बदलाव तय! जानें कौन-कौन होगा बाहर

IND vs WI 2nd Test Team India Playing 11
क्रिकेट

‘हमारे सिस्टम में कैंसर है’, वेस्ट इंडीज के हेड कोच को आया गुस्सा, जानें ऐसा क्यों और किसके लिए कहा

IND vs WI (Photo-IANS)
क्रिकेट

IND vs SA Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हाईवोल्टेज मुक़ाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें मैच

क्रिकेट

रवींद्र जडेजा संन्यास से पहले टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर लेंगे ये बड़ी उपलब्धि, पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी

Parthiv Patel prediction for Ravindra Jadeja
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.