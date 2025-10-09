वर्ल्ड कप में हार की हैट्रिक के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान का गुस्सा, अपनी इन खिलाडि़यों के सिर फोड़ा ठीकरा

वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने कहा कि मुझे लगता है कि यह शायद मून्स द्वारा खेली गई सबसे बेहतरीन पारियों में से एक है। मैंने अब तक अपने पूरे करियर में उन्हें कई बार बल्लेबाज़ी करते देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से उन सबसे बेहतरीन पारियों में से एक है, जो मैंने खेली हैं। उनकी बदौलत, हम स्कोरबोर्ड पर आ गए। मेरा मतलब है, एक समय मुझे लगता है कि हम 150-160 रन बना सकते थे और उसे बचाने की कोशिश कर सकते थे। इसलिए 200 से ऊपर का स्कोर बनाना उनके और किंग के आखिरी ओवरों में किए गए प्रयासों का एक बड़ा सबूत था।