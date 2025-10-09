वर्ल्ड कप में हार की हैट्रिक के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान का गुस्सा, अपनी इन खिलाडि़यों के सिर फोड़ा ठीकरा

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना। (फोटो सोर्स: IANS)
AUS W vs PAK W Match Highlights: महिला विश्व कप का नौवां मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में बुधवार को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी ने बेहतरीन शतक लगाते हुए टीम को यादगार जीत दिलाई। पाकिस्तान की ये टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार है और वह अभी भी बगैर खाता खोले पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर है। यहां से उसका बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। इस अहम मुकाबले में हार से निराश पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने सीधे तौर पर अपने बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया।
पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना मुझे लगता है कि हम पहले 20 ओवरों में शीर्ष पर थे और उसके बाद बेथ मूनी ने अच्छा खेला। हमारी लड़कियों की ऊर्जा कम हो गई थी और हमें इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आप शीर्ष पर हैं, तो आपको आखिरी गेंद तक शीर्ष पर बने रहना होगा। हमें उस तरह की ऊर्जा की ज़रूरत है। बेथ मूनी का खेल देखना शानदार था।
सना ने कहा कि हमने सिर्फ़ इसलिए गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया, क्योंकि पिच धीमी और टर्निंग थी, हमारे स्पिनरों ने उन पिचों पर अच्छा प्रदर्शन किया। हम जानते हैं कि हमारे पास पाकिस्तानी टीम के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं। लेकिन, हमें बल्लेबाज़ों से बात करनी होगी, जिन्हें लंबे समय तक बल्लेबाज़ी करनी होगी। हमें 190 और 200 के आंकड़े को छूना होगा। हम आपस में बात करेंगे।
वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने कहा कि मुझे लगता है कि यह शायद मून्स द्वारा खेली गई सबसे बेहतरीन पारियों में से एक है। मैंने अब तक अपने पूरे करियर में उन्हें कई बार बल्लेबाज़ी करते देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से उन सबसे बेहतरीन पारियों में से एक है, जो मैंने खेली हैं। उनकी बदौलत, हम स्कोरबोर्ड पर आ गए। मेरा मतलब है, एक समय मुझे लगता है कि हम 150-160 रन बना सकते थे और उसे बचाने की कोशिश कर सकते थे। इसलिए 200 से ऊपर का स्कोर बनाना उनके और किंग के आखिरी ओवरों में किए गए प्रयासों का एक बड़ा सबूत था।
Women's World Cup 2025