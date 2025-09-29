BAN vs WI: बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के शेड्यूल का किया ऐलान

आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली सीरीज बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों टीमों के बीच सबसे हालिया भिड़ंत दिसंबर 2024 में हुई थी, जब बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज का दौरा किया था। दोनों टीमों ने अलग-अलग प्रारूपों में अपना दबदबा कायम किया। बांग्लादेश ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 3-0 से जीती थी, जबकि वेस्टइंडीज ने वनडे में 3-0 क्लीन स्वीप किया था।