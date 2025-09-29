Patrika LogoSwitch to English

BAN vs WI: बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के शेड्यूल का किया ऐलान

BAN vs WI: वेस्टइंडीज 18 अक्टूबर से बांग्लादेश से तीन वनडे और इतने ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगा

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 29, 2025

West Indies

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (Photo Credit - ICC)

BAN vs WI: वेस्टइंडीज अगले महीने बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां वह मेजबान टीम से तीन वनडे और तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के बीच मीरपुर में वनडे और चटगांव में टी-20 सीरीज खेली जाएगी। वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 18 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा मुकाबला क्रमशः 20 और 23 अक्टूबर को खेला जाएगा।

वनडे के बाद दोनों टीमों के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। वहीं टी-20 सीरीज का दूसरा और तीसरा मुकाबला क्रमशः 28 और 30 अक्टूबर खेला जाएगा।

बांग्लादेश की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच आखिरी बार वनडे सीरीज 2021 की शुरुआत में हुई थी। उस वक्त मेजबान टीम ने वेस्टइंडीज पर 3-0 की जीत हासिल की थी। वहीं दोनों टीमों के बीच आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय बांग्लादेश में 2018 में हुई थी, जिसे वेस्टइंडीज ने 2-1 से जीत दर्ज की थी।

आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली सीरीज बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों टीमों के बीच सबसे हालिया भिड़ंत दिसंबर 2024 में हुई थी, जब बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज का दौरा किया था। दोनों टीमों ने अलग-अलग प्रारूपों में अपना दबदबा कायम किया। बांग्लादेश ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 3-0 से जीती थी, जबकि वेस्टइंडीज ने वनडे में 3-0 क्लीन स्वीप किया था।

वेस्टइंडीज मौजूदा वक्त में यूएई में नेपाल के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेल रही है। इस सीरीज में नेपाल 1-0 से आगे है। दूसरी ओर, बांग्लादेश सुपर-4 चरण में पहुंचने के बाद एशिया कप से बाहर हो गया था। अब बांग्लादेश 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अफगानिस्तान से तीन वनडे और तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी।

29 Sept 2025 10:06 pm

BAN vs WI: बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के शेड्यूल का किया ऐलान

