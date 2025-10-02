BAN-W vs PAK-W: बांग्लादेश के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली, धरे रह गए शानदार प्रदर्शन के दावे

बांग्लादेश की मारुफा अख्तर ने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज ओमैमा सोहेल और शीर्ष क्रम की बल्लेबाज सिदरा अमीन को आउट कर बांग्लादेश को दमदार शुरुआत दिलायी। पहले ही ओवर में लगे दो बड़े झटकों से पाकिस्तान की टीम पूरी पारी के दौरान कभी भी संभलती हुई नजर नहीं आई। टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। कई बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को भी बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहीं।