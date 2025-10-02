BAN-W vs PAK-W: बांग्लादेश के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली, धरे रह गए शानदार प्रदर्शन के दावे

बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
BAN-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के पाकिस्तान के तमाम बड़े दावे बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में धरे के धरे रह गए। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में वर्ल्ड कप के तीसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम महज 129 रन पर सिमट गई।
पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करती हुई नजर आईं।
बांग्लादेश की मारुफा अख्तर ने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज ओमैमा सोहेल और शीर्ष क्रम की बल्लेबाज सिदरा अमीन को आउट कर बांग्लादेश को दमदार शुरुआत दिलायी। पहले ही ओवर में लगे दो बड़े झटकों से पाकिस्तान की टीम पूरी पारी के दौरान कभी भी संभलती हुई नजर नहीं आई। टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। कई बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को भी बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहीं।
रमीन शमीम 23, कप्तान सना 22, मुनीबा अली 17 रन बनाकर आउट हुईं। अगर इन तीनों बल्लेबाजों में से किसी ने भी अपनी पारी को बड़ी करने की कोशिश की होती, तो टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा सकती थीं। पाकिस्तान की पूरी टीम 38.3 ओवर में 129 रन पर सिमट गई।
शोरना गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन रहीं। उन्होंने 3.3 ओवरों में पांच रन देकर तीन विकेट लिए। मारुफा और नाहिदा ने 2-2, निशिता, फाहिमा और राबिया खान ने 1-1 विकेट लिए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025