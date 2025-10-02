BAN-W vs PAK-W: रुबिया की फिफ्टी से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिखाया सबक, दी करारी शिकस्त

रुबिया हैदर, बांग्लादेश महिला क्रिकेटर (Photo Credit- ICC@X)
BAN-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। श्रीलंका स्थित कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप के तीसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 38.3 ओवर में महज 129 रन पर सिमट गई। वहीं, लक्ष्य का पीछा बांग्लादेश ने 31.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर जीत हासिल कर ली।
पाकिस्तान से जीत के लिए मिले 130 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही। फरगाना हक (2 रन) के बाद शर्मिन अख्तर (10 रन) और कप्तान निगारा सुल्तान (23 रन) जल्द आउट हो गईं। वहीं रुबिया हैदर और शोभना मोस्तरी ने डटकर पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना किया और 31.1 ओवर में ही अपनी टीम को जीत दिला दी। रुबिया हैदर ने जहां नाबाद अर्द्धशतकीय (54 रन) पारी खेली, वहीं शोभना मोस्तरी 24 रन बनाकर नाबाद रहीं। पाकिस्तान की तरफ से फातिमा सना, डायना बेग और रमीन शमीम ने 1-1 विकेट लिए।
इससे पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान का पहले बल्लेबाजी का फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि शुरुआती झटके से पाकिस्तान की टीम कभी भी उबर नहीं पाई। पूरे मुकाबले में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करती हुई नजर आईं।
मारुफा अख्तर ने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज ओमैमा सोहेल और शीर्ष क्रम की बल्लेबाज सिदरा अमीन को आउट कर बांग्लादेश को दमदार शुरुआत दिलाई। पहले ही ओवर में लगे दो झटकों के बाद पाकिस्तान ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। नतीजन पाकिस्तानी टीम 38.3 ओवर में 129 रन पर ऑलआउट हो गई। पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की तरफ से रमीन शमीम ने 23, कप्तान सना ने 22, मुनीबा अली 17 रन बनाकर आउट हुईं।
बांग्लादेश की तरफ से शोरना अख्तर ने 3.3 ओवर में पांच रन देकर 3 विकेट चटकाए। मारुफा और नाहिदा ने 2-2, निशिता, फाहिमा और राबिया खान ने 1-1 विकेट झटके।
