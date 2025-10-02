BAN-W vs PAK-W: रुबिया की फिफ्टी से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिखाया सबक, दी करारी शिकस्त

पाकिस्तान से जीत के लिए मिले 130 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही। फरगाना हक (2 रन) के बाद शर्मिन अख्तर (10 रन) और कप्तान निगारा सुल्तान (23 रन) जल्द आउट हो गईं। वहीं रुबिया हैदर और शोभना मोस्तरी ने डटकर पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना किया और 31.1 ओवर में ही अपनी टीम को जीत दिला दी। रुबिया हैदर ने जहां नाबाद अर्द्धशतकीय (54 रन) पारी खेली, वहीं शोभना मोस्तरी 24 रन बनाकर नाबाद रहीं। पाकिस्तान की तरफ से फातिमा सना, डायना बेग और रमीन शमीम ने 1-1 विकेट लिए।