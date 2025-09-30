भारतीय टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं सौंपी गई? BCCI के सवाल से बौखलाए पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी

BCCI object ACC Chief Mohsin Naqvi over the Asia Cup Trophy: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशिया कप फाइनल के बाद हुए विवाद और भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं सौंपने के एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) की बैठक में बीसीसीआई के प्रतिनिधि ने एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की ओर से भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं देने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया।