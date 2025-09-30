Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

भारतीय टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं सौंपी गई? BCCI के सवाल से बौखलाए पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी

ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपने के तैयार नहीं है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब आईसीसी में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 30, 2025

Mohsin Naqvi and Rajeev shukla

मोहसिन नकवी (बाएं) और राजीव शुक्ला (दाएं) (Photo Credit - IANS)

BCCI object ACC Chief Mohsin Naqvi over the Asia Cup Trophy: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशिया कप फाइनल के बाद हुए विवाद और भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं सौंपने के एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) की बैठक में बीसीसीआई के प्रतिनिधि ने एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की ओर से भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं देने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया।

जानकारी के मुताबिक, बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले राजीव शुक्ला ने नकवी से कड़े सवाल पूछे। राजीव शुक्ला ने कथित तौर पर चर्चा के दौरान कहा, "विजेता टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं सौंपी गई? एसीसी ट्रॉफी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है।"

बैठक में मोहसिन नकवी ने दावा किया कि एसीसी को कोई लिखित सूचना नहीं दी गई थी कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक, नकवी ने बैठक के दौरान भारत टीम को एशिया कप जीत की बधाई भी नहीं दी। उन्होंने नेपाल और मंगोलिया को एसीसी में शामिल होने पर बधाई दी, लेकिन भारत का जिक्र नहीं किया।

रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप ट्रॉफी पर बीसीसीआई ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें ट्रॉफी सौंपी जानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम इसे सीधे एसीसी कार्यालय से ले लेंगे। बैठक में एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने BCCI से ट्रॉफी मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को बीसीसीआई की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि कोई बातचीत नहीं होगी, ट्रॉफी हमारी है।

बीसीसीआई की ओर से कई बार मांगे जाने के बाद भी नकवी ट्रॉफी सौंपने को तैयार नहीं हुए। मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब आईसीसी में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।

मोहसिन नकवी एसीसी (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम की पाकिस्तान पर जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम को सौंपने की जगह नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे।

क्रिकेट

एशिया कप 2025

30 Sept 2025 09:12 pm

